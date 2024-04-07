"Шахеди" запустили з двох напрямків / Колаж 24 Каналу
Російські військові продовжують тероризувати мирне населення дронами-камікадзе. Відомо, що 7 квітня пізно ввечері ворог запустив "Шахеди" відразу з двох напрямків. У низці областей оголосили повітряну тривогу.
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Передувало цьому повідомлення від моніторингових каналів. Вони писали про те, що акустично зафіксували пуски "Шахедів" з мису Чауда, що у Криму. Згодом стало відомо, що дрони-камікадзе залетіли в Україну також з Півночі.
Повітряні сили ЗСУ зранку 7 квітня зазначили, що вночі російські загарбники завдали удару керованою авіаційною ракетою Х-31 з окупованої Луганської області, балістичною ракетою "Іскандер-М" з півострова Крим та 17 дронами-камікадзе "Шахед" з мису Чауда, що на півострові Крим.
Щоб відбити повітряний напад залучали авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.
За результатами протиповітряного бою, Сили оборони України збили 17 дронів-камікадзе "Шахед" у Харківській, Дніпропетровській і Полтавській областях.