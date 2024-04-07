Передувало цьому повідомлення від моніторингових каналів. Вони писали про те, що акустично зафіксували пуски "Шахедів" з мису Чауда, що у Криму. Згодом стало відомо, що дрони-камікадзе залетіли в Україну також з Півночі.

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Де існує загроза атаки "Шахедами"

8 квітня

00:59 Повітряна тривога на Вінниччині.

00:49 Повітряну тривогу оголосили на Київщині. Тим часом відбої були на Одещині, Сумщині та Запоріжжі.

00:32 Повітряні сили пишуть: Група БпЛА на Чернігівщині – у напрямку Київщини.

Група БпЛА на Миколаївщині – у напрямку Кіровоградщини/Вінниччини.

7 квітня

23:58 Станом на цю хвилину повітряну тривогу оголосили в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській, Запорізькій, Сумській і Чернігівській областях.

23:52 Повітряні сили зазначають, що у Кіровоградській області загроза застосування ударних БпЛА з Миколаївської області.

23:50 У Повітряних силах зазначають, що з Сумщини ударні БпЛА рухаються у напрямку Чернігівської області.

23:47 У Повітряних силах пишуть, що ударні БпЛА з Чорного моря у напрямку Одещини.

23:31 ПС зазначили, що загроза застосування ударних БпЛА у Сумській області.

23:23 Повітряні сили попереджають, що у Миколаївській області рух ударних БпЛА у напрямку Херсонщини.

23:12 Повітряні сили пишуть, що група "Шахедів" спостерігається у Херсонській області, рухаються у північно-західному напрямку.

23:08 Повітряні сили попередили про загрозу ударних БпЛА з південного напрямку.

21:30 Моніторингові канали сповістили, що акустично зафіксований рух дронів-камікадзе "Шахед" з мису Чауда.

Ворог вдарив 17 "Шахедами" у ніч проти 7 квітня