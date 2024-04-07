Передувало цьому повідомлення від моніторингових каналів. Вони писали про те, що акустично зафіксували пуски "Шахедів" з мису Чауда, що у Криму. Згодом стало відомо, що дрони-камікадзе залетіли в Україну також з Півночі.

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Де існує загроза атаки "Шахедами"

8 квітня

7 квітня

Ворог вдарив 17 "Шахедами" у ніч проти 7 квітня

  • Повітряні сили ЗСУ зранку 7 квітня зазначили, що вночі російські загарбники завдали удару керованою авіаційною ракетою Х-31 з окупованої Луганської області, балістичною ракетою "Іскандер-М" з півострова Крим та 17 дронами-камікадзе "Шахед" з мису Чауда, що на півострові Крим.
  • Щоб відбити повітряний напад залучали авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.
  • За результатами протиповітряного бою, Сили оборони України збили 17 дронів-камікадзе "Шахед" у Харківській, Дніпропетровській і Полтавській областях.