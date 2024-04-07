Вночі проти 7 квітня над Дніпропетровщиною знищили "зграю" з 11 ворожих "Шахедів". Крім цього, Росія вдарила БпЛА по Харкову.
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Наслідки обстрілів Дніпропетровщини
По два дрони знищили у Криворізькому та Дніпровському районах. Ще сім – у Камʼянському. Там внаслідок падіння уламків пошкоджено декілька будівель та автівки.
️Крім цього, по Марганецькій громаді на Нікопольщині війська агресора били з артилерії. Наслідки обстрілу встановлюють.
У Харкові пошкоджено будинок
Відомо, що о 00:50 окупанти вдарили по Харкову безпілотниками, пошкоджено приватний будинок.
Внаслідок цього постраждав 62-річний чоловік, який отримав осколкові поранення. Ще двом людям допомогу надали на місці.
️Також о 01:40 окупанти вдарили "Шахедами" по Лозівському та Харківському районах. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Наслідки обстрілів Харківщини / Фото поліції Харківської області
Як відпрацювала ППО
- У ніч проти неділі, 7 квітня, ворог випустив 17 безпілотних літальних апаратів по нашій державі. Як зазначають в командуванні Збройних Сил, усі дрони, що застосували загарбники проти міст, ліквідували українські системи протиповітряної оборони.
- До відбиття повітряного нападу було залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.
- "Шахеди" знищували у Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях.