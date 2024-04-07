Вночі проти 7 квітня над Дніпропетровщиною знищили "зграю" з 11 ворожих "Шахедів". Крім цього, Росія вдарила БпЛА по Харкову.

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Наслідки обстрілів Дніпропетровщини

По два дрони знищили у Криворізькому та Дніпровському районах. Ще сім – у Камʼянському. Там внаслідок падіння уламків пошкоджено декілька будівель та автівки.

️Крім цього, по Марганецькій громаді на Нікопольщині війська агресора били з артилерії. Наслідки обстрілу встановлюють.

У Харкові пошкоджено будинок

Відомо, що о 00:50 окупанти вдарили по Харкову безпілотниками, пошкоджено приватний будинок.

Внаслідок цього постраждав 62-річний чоловік, який отримав осколкові поранення. Ще двом людям допомогу надали на місці.

️Також о 01:40 окупанти вдарили "Шахедами" по Лозівському та Харківському районах. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Наслідки обстрілів Харківщини / Фото поліції Харківської області

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