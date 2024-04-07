В ночь на 7 апреля над Днепропетровщиной уничтожили “стаю” из 11 вражеских “Шахедов”. Кроме этого, Россия ударила БпЛА по Харькову.

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Последствия обстрелов Днепропетровщины

По два дрона уничтожили в Криворожском и Днепровском районах. Еще семь – в Каменском. Там в результате падения обломков повреждены несколько зданий и машины.

кроме этого, по Марганецкой громаде на Никопольщине войска агрессора били из артиллерии. Последствия обстрела устанавливают.

В Харькове поврежден дом

Известно, что в 00:50 оккупанты ударили по Харькову беспилотниками, поврежден частный дом.

В результате этого пострадал 62-летний мужчина, который получил осколочные ранения. Еще двум людям помощь оказали на месте.

также в 01:40 оккупанты ударили "Шахедами" по Лозовскому и Харьковскому районам. К счастью, обошлось без пострадавших.

Последствия обстрелов Харьковщины / Фото полиции Харьковской области

Как отработала ПВО