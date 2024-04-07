В ночь на воскресенье, 7 апреля, враг выпустил 17 беспилотных летательных аппаратов по нашему государству. Среди прочего, было громко в Харькове, вспыхнул жилой дом.

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Россия атаковала дронами Украину

Как отмечают в командовании Вооруженных Сил, все дроны, что применили захватчики против городов, ликвидировали украинские системы противовоздушной обороны.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, задействовали для этого 17 беспилотников типа Shahed. Силами и средствами ПВО Украины все ударные БпЛА уничтожили,

– пишут в Генштабе.

В то же время в Силах обороны Юга уточняют, что уничтожили именно 11 "Шахедов" в небе над Днепропетровской областью. Однако обломки сбитых целей, к сожалению, повредили несколько зданий и машины.

Председатель ОВА Сергей Лысак констатировал, что по два беспилотника приземлили в Криворожском и Днепровском районах, а семь – в Каменском. Он опубликовал фото последствий падения обломков.

Последствия атаки на Днепропетровскую область / Фото главы ОВА

Обратите внимание! Во время ночной атаки мэр Харькова сообщал о пожаре в жилом доме в результате российского обстрела дронами. Игорь Терехов отмечал, что город отбивается от нашествия вражеских беспилотников.

Враг также выпустил баллистику

Силы обороны Юга утром 7 апреля, среди прочего, отчитались, что российская армия ударила баллистикой по Одесской области. Как информируют в пресс-службе, поздно вечером 6 апреля захватчики по Одессе выпустили ракету, вероятно "Искандер-М", направив ее на припортовую инфраструктуру.

В результате удара вспыхнул пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. Подверглись разрушениям административное и техническое здания. Пострадала сотрудница одного из окрестных предприятий – у нее акубаротравма.

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Ранее начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил Обороны Юга рассказывала, почему Россия не прекращает терроризировать Украину и осуществляет массированные ракетные обстрелы гражданской территории.

По словам Натальи Гуменюк, российские захватчики не имеют значительных успехов на поле боя, но хотят демонстрировать "силу", поэтому и наносят удары по гражданским объектам.

Делается это для того, чтобы население этих территорий "задумалось". И мы видим это попытки продвинуть давление на правительство, на власть в стране для проведения каких-то договоренностей.

Спикер отметила, что украинская ПВО продолжает нелегкую работу и делает все возможное. Иногда отражение атак дается нелегко, но Украина имеет целью минимизировать последствия обстрелов.