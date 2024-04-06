Об этом в разговоре с 24 Каналом отметила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил Обороны Юга Наталья Гуменюк. По ее словам, россияне манипулируют тезисами, мол, будут "отвоевывать" Харьков. Кроме этого они делают ставку на Одессу, где пытаются расшатать настроения среди жителей южных областей.

Смотрите также "Ищи, ниже, попал!": как огневые группы сбивали вражеские "Шахеды" на Херсонщине

Россия не прекращает террор

Страна-оккупант не имеет успехов на поле боя, но хочет демонстрировать "силу", сказала Гуменюк. Поэтому проводит удары по гражданским территориям, нанося их, в частности, с воздуха.

"Делается это для того, чтобы население этих территорий задумалось. И мы видим эти попытки продвинуть давление на правительство, на власть в стране для проведения каких-то договоренностей", – отметила она.

Но это действие вражеского ИПСО. Россияне воюют не только на поле боя, но и в информационном пространстве. Поэтому стоит быть внимательными.

Зато украинские силы ПВО делают все возможное, чтобы отразить очередные атаки врага. И демонстрируют абсолютные результаты.

Это дается нелегко, но террор врага будет продолжен, и это абсолютно предсказуемо. Мы видим их накопление, планы по применению, и говорим о том, что мы со своей стороны, как Силы обороны, готовимся отражать эти атаки,

– добавила Гуменюк.

Россия действительно накапливает ресурсы. В этом ей помогают такие страны, как Иран. Особенно страна-террорист вынуждена пополнять запасы после "хлопков" на оборонно-промышленном комплексе.

"Напомню, что в начале такой волны массированных и достаточно насыщенных дроновых атак, они продемонстрировали уже заготовленную продукцию этого оборонного направления: черные, темно-серые и светло-серые. Подготовленные и выкрашенные, уже готовы к применению, как говорится, и похваставшись этим, потом провели ряд таких массированных атак", – объяснила пресс-секретарь.

Более того – враг сознательно использует небольшие партии дронов, чтобы прокладывать новые маршруты, разведывать готовность систем ПВО и оказывать регулярный террор.

Россия атакует Украину: последние новости