08:24, 6 апреля

"На этот раз очень концентрированной была атака в направлении Херсонской области, что не очень типично. Потому что это, собственно, прифронтовая область", – отметила Наталья Гуменюк.

В то же время добавила, что понимая особенности сейчас времени года, враг атаковал сельскохозяйственные мощности Херсонщины, не давая этому региону возможности полноценно восстанавливаться после деоккупации.

Заметила, что боевая работа была результативной. В частности, защитники неба сбили 3 дрона в Запорожской области, 3 – в Днепропетровской, 1 – в Николаевской и 7 в Херсонской области. Добавила, что это демонстрирует географию направления движения дронов и приоритеты агрессора.

Опять же (приоритеты – 24 Канал) – промышленность, агропромышленность и энергетика были под угрозами ударов,

– подытожила Гуменюк.