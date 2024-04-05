Украина противостоит России в полномасштабной войне уже 772 дня. О главных событиях этих суток – читайте в тексте 24 Канала.
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За прошедшие сутки произошло 65 боевых столкновений
В общем, враг нанес 4 ракетных и 80 авиационных ударов, совершил 108 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
Под артиллерийским огнем были около 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 зенитно-ракетных комплексах противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 артиллерийских системах, 1 радиолокационной станции, 1 станции РЭБ и 2 средствах ПВО противника.
Уничтожено 13 "Шахедов", которые атаковали Украину
В результате боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины были сбиты все 13 беспилотников "Шахед" в Запорожской, Одесской и Днепропетровской областях.
Взрывы в Ейске и Энгельсе
Местные жители сообщили о взрывах в Ейске, произошедших около 3 часов ночи. Кроме взрывов, они также услышали автоматные выстрелы в районе местного аэродрома и военного городка.
Впоследствии глава района Роман Бублик заявил, что якобы российские военные отбили атаку. Он утверждает, что обошлось без разрушений и жертв.
Известно, что в городе расположен военный аэродром, где находятся несколько самолетов СУ-25 и СУ-30СМ.
Ночью в Ростовской области было шумно
Очевидцы сообщают, что кроме характерных звуков пролета БпЛА и взрывов они также видели несколько ярких вспышек в небе. Сейчас местные власти Ростовской области не комментировали информацию о взрывах в Морозовске.
В конце концов губернатор Ростовской области дерзко отметил, что, по предварительным данным, в Морозовском районе "ПВО уничтожила более 40 целей".