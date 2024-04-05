Україна протистоїть Росії у повномасштабній війні вже 772 дні. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.
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Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень
Загалом, ворог завдав 4 ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.
Під артилерійським вогнем були близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 артилерійських системах, 1 радіолокаційній станції, 1 станції РЕБ та 2 засобах ППО противника.
Знищено 13 "Шахедів", які атакували Україну
У результаті бою мобільними вогневими групами Сил оборони України було збито всі 13 безпілотників "Шахед" у Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях.
Вибухи у Єйську та Енгельсі
Місцеві жителі повідомили про вибухи в Єйську, що відбулися близько 3 години ночі. Крім вибухів, вони також почули автоматні постріли у районі місцевого аеродрому та військового містечка.
Згодом голова району Роман Бублик заявив, що буцімто російські військові відбили атаку. Він стверджує, що обійшлося без руйнувань та жертв.
Відомо, що у місті розташований військовий аеродром, де знаходяться кілька літаків СУ-25 та СУ-30СМ.
Вночі у Ростовській області було гучно
Очевидці повідомляють, що окрім характерних звуків прольоту БпЛА та вибухів вони також бачили кілька яскравих спалахів у небі. Наразі місцева влада Ростовської області не коментувала інформацію щодо вибухів у Морозовську.
Зрештою губернатор Ростовської області зухвало наголосив, що, за попередніми даними, у Морозівському районі "ППО знищила понад 40 цілей".