Продолжается 771 день полномасштабного вторжения России в Украину. О главных событиях этих суток – читайте в материале 24 Канала.
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Ночью Украину атаковали 20 "Шахедами"
Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 20 БпЛА типа "Шахед". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 11 ударных БпЛА были уничтожены.
В результате удара по Харькову есть погибшие и пострадавшие
После ударов по Харькову погибли 4 человека. Позже в Харьковской областной прокуратуре подтвердили смерть 3 спасателей, а также женщины.
По состоянию на 4:00 в Харькове известно о по меньшей мере 10 человек, пострадавших в результате российской атаки. 49-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, другие пациенты – в среднем и легком.
Пострадала, в частности, медсестра Областного центра экстренной медицинской помощи. Женщина в составе бригады приехала на вызов и была ранена во время повторного удара. Все пострадавшие получают медицинскую помощь, подчеркнули в ОВА.
Также среди раненых есть спасатель и работник полиции, отметил Александр Фильчаков из Харьковской областной прокуратуры.
Россияне атаковали Харьков "Шахедами"
Воздушные силы предупредили о пуске дронов-камикадзе типа "Шахед" в 00:20. Около 01:05 в Харькове прогремел взрыв. Впоследствии город содрогнулся от еще нескольких взрывов.