Какие последствия российской атаки, о новых военных преступлениях россиян, борьбе украинцев против агрессора, главных событиях 3 апреля пишет 24 Канал.

Обратите внимание Новое наступление России на Харьков: насколько это реально и поможет ли Путину мобилизация

02:10, 3 апреля

Казахстан опроверг ложь россиян, что дрон по Татарстану прилетел с их территории

В Минобороны заявили, что информация, которую распространяют в некоторых телеграм-каналах, что якобы беспилотники, атаковавшие объекты Республики Татарстан, были запущены с территории Казахстана, не соответствует действительности.

Подобные инсинуации направлены дискредитировать Республику Казахстан,
– подчеркнули в оборонном ведомстве.

01:39, 3 апреля

ВСУ подорвали мост в Донецкой области с помощью робота-камикадзе

Украинские военные подорвали мост в селе Ивановское на Бахмутском направлении Донецкой области. Сделали это с помощью наземного робота-камикадзе Ratel S.

00:55, 3 апреля

В Раде предложили новую концепцию изменений в бронирование работников бизнеса

Модель экономического бронирования предусматривает, что бизнес сможет забронировать до 50% от военнообязанных работников. Условие – отсутствие налоговых долгов и уплата военного сбора на каждого работника.

00:17, 3 апреля

В Курске после взрыва вспыхнул крупный пожар

Вечером 2 апреля в Курске прогремели взрывы. Вспыхнул мощный пожар. Оккупанты заявили о якобы "успешной работе ПВО" по дронам.

00:12, 3 апреля

Оккупанты атакуют Украину "Шахедами"

"Шахеды" в Днепропетровской области движутся в западном направлении. Через 10 минут Воздушные силы сообщили, что БпЛА из Херсонской области летели в направлении Николаевской области. Также "Шахеды" фиксировали и в других регионах.

00:01, 3 апреля

Зеленский провел совещание по онлайн-казино

Накануне Владимир Зеленский провел совещание по онлайн-казино. В вечернем обращении президент сообщил, что готовятся соответствующие шаги, которые добавят необходимого контроля над отраслью и помогут защитить интересы общества должным образом.