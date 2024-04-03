00:12, 3 апреля

"Шахеды" в Днепропетровской области движутся в западном направлении. Через 10 минут Воздушные силы сообщили, что БпЛА из Херсонской области летели в направлении Николаевской области. Также "Шахеды" фиксировали и в других регионах.