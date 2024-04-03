Які наслідки російської атаки, про нові воєнні злочини росіян, боротьбу українців проти агресора, головні події 3 квітня пише 24 Канал.
Зверніть увагу Новий наступ Росії на Харків: наскільки це реально та чи допоможе Путіну мобілізація
Казахстан спростував брехню росіян, що дрон по Татарстану прилетів з їхньої території
У Міноборони заявили, що інформація, яку розповсюджують у деяких телеграм-каналах, що нібито безпілотники, що атакували об'єкти Республіки Татарстан, були запущені з території Казахстану, не відповідає дійсності.
Подібні інсинуації спрямовані дискредитувати Республіку Казахстан,
– підкреслили в оборонному відомстві.
ЗСУ підірвали міст на Донеччині за допомогою робота-камікадзе
Українські військові підірвали міст у селі Іванівське на Бахмутському напрямку Донецької області. Зробили це за допомогою наземного робота-камікадзе Ratel S.
У Раді запропонували нову концепцію змін до бронювання працівників бізнесу
Модель економічного бронювання передбачає, що бізнес зможе забронювати до 50% від військовозобов'язаних працівників. Умова – відсутність податкових боргів та сплата військового збору на кожного працівника.
У Курську після вибуху спалахнула велика пожежа
Ввечері 2 квітня в Курську прогриміли вибухи. Спалахнула потужна пожежа. Окупанти заявили про нібито "успішну роботу ППО" по дронах.
Окупанти атакують Україну "Шахедами"
"Шахеди" в Дніпропетровській області рухаються у західному напрямку. Через 10 хвилин Повітряні сили повідомили, що БпЛА з Херсонської області летіли у напрямку Миколаївської області. Згодом "Шахеди" фіксували і в інших регіонах.
Зеленський провів нараду щодо онлайн-казино
Напередодні Володимир Зеленський провів нараду щодо онлайн-казино. У вечірньому зверненні президент повідомив, що готуються відповідні кроки, які додадуть необхідного контролю над галуззю та допоможуть захистити інтереси суспільства належним чином.