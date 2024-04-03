00:12, 3 квітня

"Шахеди" в Дніпропетровській області рухаються у західному напрямку. Через 10 хвилин Повітряні сили повідомили, що БпЛА з Херсонської області летіли у напрямку Миколаївської області. Згодом "Шахеди" фіксували і в інших регіонах.