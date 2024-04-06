Які наслідки російської атаки, про нові воєнні злочини росіян, боротьбу хоробрих українців проти ворожих військ, головні події 6 квітня пише 24 Канал.
Дивіться також Атака по аеродромах у Росії, окупанти вдарили по Запоріжжю: хронологія 772 дня війни
Польща у ніч на 6 квітня піднімала у небо авіацію. Це було пов'язано з ракетним обстрілом України.
В ОК "Південь" назвали область, де атака "Шахедами" була "дуже концентрованою"
"Цього разу дуже концентрованою була атака в напрямку Херсонщини, що не дуже типово. Тому що це, власне, прифронтова область", – зазначила Наталія Гуменюк.
Водночас додала, що розуміючи особливості зараз пори року, ворог атакував сільськогосподарські потужності Херсонщини, не даючи цьому регіони можливості повноцінно відновлюватися після деокупації.
Зауважила, що бойова робота була результативною. Зокрема, оборонці неба збили 3 дрони в Запорізькій області, 3 – у Дніпропетровській, 1 – у Миколаївській і 7 на Херсонщині. Додала, що це демонструє географію напрямку руху дронів і пріоритети агресора.
Знову ж таки (пріоритети – 24 Канал) – промисловість, агропромисловість і енергетика були під загрозами ударів,
– підсумувала Гуменюк.
Ворог атакував Запоріжжя
Повітряну тривогу в області оголосили близько 4:00. Тоді ж в ОВА попередили про загрозу атаки крилатими ракетами.
Перший вибух пролунав у Запоріжжі о 5:46, про це повідомив очільник військової адміністрації Іван Федоров. Вже за 10 хвилин в обласному центрі чули повторний вибух.
Згодом стало відомо про наслідки ранкової атаки ракетами. Зокрема повідомили про те, що понівечені промислові підприємства.
В Київській ОВА зранку 6 квітня о 5:54 повідомили про ракетну атаку ворога. Там зазначили, що в регіоні працює ППО.
Вночі росіяни вдарили "Шахедами" по низці областей
Близько 5 години ранку у Київській ОВА повідомили, що зафіксувано рух ворожих БпЛА. По "Шахедах" працювала ППО.
Окупанти знову вдарили по Харкову дронами. Ворожі БПЛА влучили по масовій забудові, також пошкодили приватні домоволодіння у Малій Данилівці. Внаслідок нічного удару по Шевченківському району станом на сьогоднішній ранок є 6 загиблих та 10 поранених.
О пів на 5 ранку вибухи пролунали й на Хмельниччині. Повітряні сили повідомляли, що ударні ворожі БпЛА наближалися до Старокостянтинова з півночі.
О 4 ранку 6 квітня з повідомлень моніторингових каналів стало відомо про зліт кількох бортів ворожих стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. А за кілька хвилин і Повітряні сили підтвердили пуски ракет.
Російські військові після півночі 6 квітня завдали ракетних ударів по Харкову. Міський голова Харкова Ігор Терехов зазначав, що обласний центр під обстрілом.