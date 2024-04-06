08:24, 6 квітня

"Цього разу дуже концентрованою була атака в напрямку Херсонщини, що не дуже типово. Тому що це, власне, прифронтова область", – зазначила Наталія Гуменюк.

Водночас додала, що розуміючи особливості зараз пори року, ворог атакував сільськогосподарські потужності Херсонщини, не даючи цьому регіони можливості повноцінно відновлюватися після деокупації.

Зауважила, що бойова робота була результативною. Зокрема, оборонці неба збили 3 дрони в Запорізькій області, 3 – у Дніпропетровській, 1 – у Миколаївській і 7 на Херсонщині. Додала, що це демонструє географію напрямку руху дронів і пріоритети агресора.

Знову ж таки (пріоритети – 24 Канал) – промисловість, агропромисловість і енергетика були під загрозами ударів,

– підсумувала Гуменюк.