Про це у розмові з 24 Каналом зазначила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил Оборони Півдня Наталя Гуменюк. За її словами, росіяни маніпулюють тезами, мовляв, "відвойовуватимуть" Харків. Крім цього вони роблять ставку на Одесу, де намагаються розхитати настрої серед мешканців південних областей.

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Росія не припиняє терор

Країна-окупантка не має успіхів на полі бою, але хоче демонструвати "силу", сказала Гуменюк. Тому завдає ударів по цивільних територіях, наносячи їх, зокрема, з повітря.

"Робиться це для того, щоб населення цих територій замислилась. І ми бачимо це намагання просунути тиск на уряд, на владу в країні для проведення якихось домовленостей", – зазначила вона.

Але це дія ворожого ІПСО. Росіяни воюють не лише на полі бою, але й у інформаційному просторі. Тому варто бути уважними.

Натомість українські сили ППО роблять усе можливе, аби відбити чергові атаки ворога. І демонструють абсолютні результати.

Це дається нелегко, але терор ворога буде продовжено, і це абсолютно передбачувано. Ми бачимо їх накопичення, плани по застосуванню, і говоримо про те, що ми зі свого боку, як Сили оборони, готуємось відбивати ці атаки,

– додала Гуменюк.

Росія і справді накопичує ресурси. В цьому їй допомагають такі країни, як Іран. Особливо країна-терористка змушена поповнювати запаси після "бавовни" на оборонно-промисловому комплексі.

"Нагадаю, що на початку такої хвилі масованих і досить насичених дронових атак, вони продемонстрували вже заготовлену продукцію цього оборонного напрямку: чорні, темно-сірі і світло-сірі. Підготовлені і вифарбовані, вже готові до застосування, як то кажуть, і похизувавшись цим, потім провели низку таких масованих атак", – пояснила речниця.

Ба більше – ворог свідомо використовує невеликі партії дронів, щоб прокладати нові маршрути, розвідувати готовність систем ППО і чинити регулярний терор.

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