Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук показав, як військові збивали над регіоном ворожі "Шахеди". Бійці збили 6 ворожих цілей.

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Як ЗСУ на Херсонщині відпрацювали по ворожих "Шахедах"

Шість збитих "Шахедів" у ніч на 6 квітня 2024 року – на рахунку мобільних вогневих груп Херсонської зенітної ракетної бригади!

– розповів командувач.

Він зазначив, що на відео можна побачити бойову роботу херсонців по ворожих ударних дронах-камікадзе типу "Шахед". На кадрах чутно, які військові шукають та збивають ворожі дрони.

Як ЗСУ збивали ворожі "Шахеди": дивіться відео

До речі, Росія атакувала Україну вночі проти 6 квітня як дронами, так і ракетами. Зокрема, окупанти вдарили по наших регіонах:

32-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 з районів Приморсько-Ахтарська та Курська;

шістьома ракетами різних типів: 3 зенітними керованими ракетами С-300 із Бєлгородської області, двома крилатими ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації з Саратовської області;

однією крилатою ракетою "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Наші військові збили 28 дронів-камікадзе типу "Шахед", дві крилаті ракети Х-101/Х-555, крилату ракету "Калібр".



ЗСУ збили більшість ворожих цілей

Росія атакувала Херсонщину