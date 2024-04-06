Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук показав, як військові збивали над регіоном ворожі "Шахеди". Бійці збили 6 ворожих цілей.
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Як ЗСУ на Херсонщині відпрацювали по ворожих "Шахедах"
Шість збитих "Шахедів" у ніч на 6 квітня 2024 року – на рахунку мобільних вогневих груп Херсонської зенітної ракетної бригади!
– розповів командувач.
Він зазначив, що на відео можна побачити бойову роботу херсонців по ворожих ударних дронах-камікадзе типу "Шахед". На кадрах чутно, які військові шукають та збивають ворожі дрони.
Як ЗСУ збивали ворожі "Шахеди": дивіться відео
До речі, Росія атакувала Україну вночі проти 6 квітня як дронами, так і ракетами. Зокрема, окупанти вдарили по наших регіонах:
- 32-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 з районів Приморсько-Ахтарська та Курська;
- шістьома ракетами різних типів: 3 зенітними керованими ракетами С-300 із Бєлгородської області, двома крилатими ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації з Саратовської області;
- однією крилатою ракетою "Калібр" з акваторії Чорного моря.
Наші військові збили 28 дронів-камікадзе типу "Шахед", дві крилаті ракети Х-101/Х-555, крилату ракету "Калібр".
ЗСУ збили більшість ворожих цілей
Росія атакувала Херсонщину
- Керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, що окупанти вдарили по Україні не дуже типово. Зокрема, цього разу Росія здійснила концентровану атаку в напрямку Херсонської області.
- За словами Гуменюк, це було не дуже типово тому, що це прифронтовий регіон. Так, на Херсонщині збили 7 "Шахедів", по три на Запоріжжі та Дніпропетровщині, один – Миколаївщині.
- На жаль, окупанти влучили в сільськогосподарські підприємства. За словами речниці, ворог розумів особливості пори року та цілеспрямовано атакував сільськогосподарські потужності Херсонщини, не даючи цьому регіону можливості повноцінно відновлюватися після деокупації.