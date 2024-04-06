Вночі та вранці 6 квітня Росія масовано атакувала Україну. Подробиці про цей черговий прояв російської агресії читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Один із наймасовіших зразків: що відомо про ракети Х-555, якими Росія атакувала Україну 6 квітня

Яку зброю використали росіяни

Росія випустила 32 "Шахеди". При чому цього разу країна-агресорка запускала їх з Півдня. Також окупанти випустили 6 ракет різних типів. Росіяни запустили один "Калібр" з акваторії Чорного моря. Ворожа тактична авіація випустила 2 крилаті ракети Х-101/Х-555 з Саратовської області. Також загарбники вдарили по Україні з Бєлгородської області 3 ракетами С-300.

Скільки цілей збили

Повітряні сили ЗСУ повідомили про знищення 28 ударних безпілотників. Також захисники українського неба збили 2 крилаті ракети Х-101/Х-555 та крилату ракету "Калібр".

Командувач Повітряних сил Микола Олещук прокоментував ворожу атаку.

Російські убивці продовжують терор українців, б'ють по Харкову та інших мирних містах. На жаль, нині маємо загиблих та поранених, співчуття родинам. Робимо усе, аби отримати більше інструментів для захисту наших людей від агресора,

– написав він.

Генерал-лейтенант подякував усім, хто тримав сьогодні небо.

У ДПСУ заявили, що прикордонники Морської охорони збили крилату ракету на Одещині. Ворожа ціль вибухнула над морем.

Київщина

У Київській області росіяни атакували Макарівську громаду ракетами та "Шахедами". Селищний голова Вадим Токар повідомив про роботу ППО.

За його словами, внаслідок падіння уламків приміщення одного з приватних підприємств зазнало пошкоджень. На щастя, обійшлося без загиблих та поранених.

Харків

Загарбники вночі обстріляли Харків ракетами С-300. Міський голова Ігор Терехов заявив, що росіяни поцілили по житловій забудові. На жаль, є жертви та постраждалі.

Внаслідок нічного удару по Шевченківському району станом на сьогоднішній ранок маємо 6 загиблих та 10 поранених,

– повідомив мер Харкова.

Також пошкоджені щонайменше 9 багатоповерхівок, 3 гуртожитки, низка адміністративних будівель, крамниця, АЗС, СТО та 10 машин.

Цей удар по мирних мешканцях Харкова в черговий раз доводить, що Росія – держава-терорист,

– додав Терехов.

Хмельниччина

Жителі Хмельницької області могли почути звуки вибухів о пів на 5 ранку. Повітряні сили попереджали про рух "Шахедів" у напрямку Старокостянтинова.

Пізніше, близько 9:19, Хмельницька ОВА повідомила про збиття 5 ударних БпЛА країни-агресорки. Також в ОВА зауважили, що інформація про жертв чи поранених не надходила, як і дані про пошкодження.

Запоріжжя

Вранці Росія атакувала Запоріжжя. Глава Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що окупанти били ракетами по промислових підприємствах у період з 5:30 по 6:00. У результаті ці підприємства зазнали пошкоджень.

На щастя, загиблих та постраждалих внаслідок цієї атаки немає. За словами Федорова, міські служби, рятувальники ДСНС, благодійні організації та волонтери усувають наслідки обстрілів у Запоріжжі. Також вони допомагають людям.

Дніпропетровщина

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про знищення 3 ворожих безпілотників. Їх збили вночі у Дніпровському та Криворізькому районах.

Крім того, російські окупанти двічі обстріляли з артилерії Нікополь. Загарбники пошкодили культурний центр, бібліотеку, житло для переселенців, спортклуб, торговий центр. Лисак заявив, що також зазнали пошкоджень лінії електропередач, 7 господарських споруд, 8 багатоповерхівок, 16 приватних будинків, понад півтора десятка автівок та гаражі.

Наслідки російської агресії у Нікополі / Фото Сергія Лисака

Херсонщина

Керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що окупанти атакували сільськогосподарські підприємства Херсонщини. Відбулися влучання. На щастя, люди не постраждали.

Окупанти поводилися не дуже типово

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в етері телемарафону заявила, що масована російська атака у ніч на 6 квітня була не дуже типовою.

Цього разу дуже концентрованою була атака в напрямку Херсонщини, що не дуже типово. Тому що це, власне, прифронтова область,

– пояснила вона.

За її словами, росіяни зрозуміли особливості пори роки та атакували сільськогосподарські потужності Херсонщини, щоб не дати цьому регіону можливості повноцінно відновлюватися після деокупації.