Про це повідомив селищний голова. Вадим Токар розповів, які наслідки російської атаки, передає 24 Канал.
Зверніть увагу Ворог атакував 32 Шахедами" та 6 ракетами: скільки цілей збила ППО
Пошкоджено приватне підприємство
Сьогодні зранку Макарівська громада піддалася обстрілам ворожими БпЛА та ракетами. Під час повітряної тривоги працювали сили ППО.
Уламками пошкоджено приміщення одного з приватних підприємств. Жертв і постраждалих немає,
– зазначив Токар.
Коротко про наслідки російської атаки 6 квітня
- У Повітряних силах повідомили, що вночі 6 квітня Росія атакувала Україну 32 "Шахедами" та 6 ракетами. Зокрема, ворог вдарив 3 ракетами С-300, двома Х-101/Х-555 і одиним "Калібром".
- ППО збила 28 дронів-камікадзе і три ракети.
- У Харкові загинули 6 людей. Ще 11 зазнали поранень. Внаслідок серії обстрілів з С-300 пошкоджені 9 житлових будинків, адміністративна будівля, дитсадок, кафе, автомийка СТО, приміщення магазину АЗС, будівлі гуртожитків, легкові та вантажні автівки.
- На Херсонщині відбулося влучання в сільськогосподарські підприємства. На щастя, люди не постраждали.
- Внаслідок ракетних обстрілів у Запоріжжі пошкоджені промислові підприємства.