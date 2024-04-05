Несмотря на очевидное отсутствие успехов на войне и огромные потери, Кремлю до сих пор удается привлекать все новых и новых россиян к участию в так называемой "СВО". Впрочем, ситуация на фронте сейчас такая, что эти люди могут прожить в российском войске буквально несколько дней.

Именно такая судьба постигла Вячеслава Тихонова – россиянина, который в разгар полномасштабной российско-украинской войны переехал из Хабаровска в оккупированный Крым, отпустил своего сына в оккупационную армию, а потом отправился туда и сам. После успешной ликвидации старшего Тихонова в распоряжении 24 Канала оказался его личный мобильный телефон.

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Как следует из переписки российского оккупанта, в российскую армию он подался добровольно. Своих друзей Вячеслав уверял: дело было не в финансовом обеспечении оккупантов, он просто хотел собственными глазами увидеть "всю эту ситуацию".

Как следствие, Вячеслав Тихонов оказался на фронте всего лишь через 5 дней подготовки на полигоне. Россиянину до последнего не называли настоящее направление, на которое его отправят. Поэтому родные оккупанта даже не знают, что его тело стоит искать в освобожденной украинскими силами Клещеевке. Там Тихонов успешно "могилизировался" после встречи со львовскими десантниками из 80 отдельной десантно-штурмовой бригады.

Новая история с телефона оккупанта: смотрите видео

Кто такой Вячеслав Тихонов

Тихонов Вячеслав Викторович родился 15 октября 1975 года в российском городе Хабаровске – крупнейшем городе Дальнего Востока России. В родном городе россиянин прожил почти все 47 лет своей жизни.

Мужчина женат на Тихоновой Татьяне Владимировне (девичья фамилия – Афонина). В его паспорте указано 16 ноября 2001 года датой регистрации брака. У супругов двое детей – старший сын, который также служит в оккупационной российской армии (о нем более подробно расскажем позже) и совсем маленькая дочь.

Паспорт Вячеслава Тихонова: фото с его телефона

Летом 2022 года, в самый разгар полномасштабной фазы российско-украинской войны, семья решила, что хорошей идеей будет переехать из Хабаровска в оккупированный Крым. Предположительно, "крымнашисты" решили воспользоваться паникой остальных "понаехавших" на полуостров россиян. Ведь при таких условиях рынок недвижимости в Крыму ощутимо "просел", ведь оккупанты, которые после 2014 года переехали на полуостров, мечтали, чтобы только не бесплатно отдать украденные ими у украинцев квартиры. Прекрасная возможность, не правда ли?

Фото семьи Тихонова: фото с его телефона

В любом случае семья Тихоновых поселилась в селе Чайкино Джанкойского района украинской АР Крым по адресу: улица Ленина, дом 2, квартира 9. Соответствующая отметка о регистрации по этому адресу в паспорте Вячеслава Тихонова датируется 29 июня 2022 года.



Семья Тихонова поселилась в Крыму / Фото из его паспорта

Как и большинство россиян, мужчина окончил лишь 9 классов школы. С 1994 по 1997 годы Тихонов проходил службу в российской армии в течение почти трех лет. А после демобилизации в 1997 году устроился на работу в Хабаровское трамвайно-троллейбусное управление. Здесь он проработал до 2001 года. Правда, на какой именно должности – выяснить нам не удалось.

В 2001 году Вячеслав Тихонов получил тюремный приговор – 2 года условного лишения свободы с испытательным сроком на один год. Причина – покушение на кражу, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Впрочем, чуть более чем через 4 месяца после приговора россиянина освободили от отбывания наказания по амнистии.



Справка о судимости Тихонова / Фото с его телефона

В период 2001 – 2003 года Тихонов остался без работы. Предполагаем: трудно было найти работодателя с таким шлейфом. А уже с 2003 года вчерашний грабитель начинает работать охранником. Невероятная ирония, не так ли?

Именно охранником Вячеслав устроился после переезда в оккупированный Крым. Со 2 декабря 2022 года он начал работать в частной охранной компании "Рубеж". Там он и проработал до августа 2023 года, когда решил добровольно подписать контракт с министерством убийства Российской Федерации.

Трудовая Вячеслава Тихонова: фото с его телефона

Роковой контракт

В конце лета 2023 года Вячеслав Тихонов внезапно решил присоединиться к рядам оккупационной армии. Он подал заявление о желании подписать контракт с российским министерством обороны 17 августа 2023 года, а после прохождения необходимых процедур ровно через 10 дней контракт уже был подписан.

Очень интересна продолжительность контракта, который подписал Тихонов. Шойговское ведомство предлагает завербованным россиянам минимальный контракт сроком на полгода. Россиян убеждают, что это хороший способ быстро заработать денег – добровольцам платят единоразово 195 тысяч рублей за подписание контракта и от 195 тысяч рублей за каждый месяц службы.

Зато наш "герой" решил подписать контракт сразу на год. Поэтому здесь есть два варианта – либо ему крайне нужны были деньги, либо же Вячеслав Тихонов был идейным сторонником войны России против Украины.



Контракт Тихонова с минобороны / Фото с его телефона

Сложно сказать, были ли в семье Тихоновых серьезные проблемы с деньгами. Богатыми их точно не назовешь, но и на наличие каких-то больших долгов тоже ничего не указывает. Более того, российская семья совсем недавно смогла приобрести квартиру в оккупированном Крыму, воспользовавшись огромными скидками на фоне начала полномасштабной фазы войны.

Если и возникали какие-то финансовые потребности, Вячеслав постоянно обращался к своему мобилизованному сыну, а тот постоянно откликался на просьбы отца. Вероятно, мужчину поразило финансовое обеспечение сына, о котором обычному россиянину далеко от фронта нечего и мечтать.

В личных переписках с друзьями Вячеслав Тихонов убеждает их, что пойти на войну против Украины его мотивировало именно собственное желание, а не финансовые преимущества. К слову, сразу же после подписания контракта он начал хвастаться этим всем своим знакомым.

Россиянин убеждает друзей, что просто хотел "сам поучаствовать в этих событиях". К сожалению для Тихонова, и к счастью для украинцев, его участие в этих событиях было совсем недолгим.

Тихонов хвастался друзьям подписанием контракта: смотрите фото

Друзья предупреждали

Когда Вячеслав Тихонов начал хвастаться друзьям о подписании контракта, большинство из них лаконично желали ему "успехов" и "беречь себя". Очевидным было абсолютное равнодушие к мужчине.

Впрочем, пара друзей все-таки пытались предостеречь Вячеслава от, скажем так, не лучшего решения в его жизни. Очень знаковым был его диалог с другом Пашей:

Вячеслав Тихонов (далее В.Т.): Паша, привет. Давно не писал, много дел. Ухожу на фронт в ближайшие дни, сейчас уже в части.

(далее В.Т.): Паша, привет. Давно не писал, много дел. Ухожу на фронт в ближайшие дни, сейчас уже в части. Паша (далее П.): Привет. Какой фронт, Слава? Ты что, сам вызвался? У тебя же маленький ребенок.

(далее П.): Привет. Какой фронт, Слава? Ты что, сам вызвался? У тебя же маленький ребенок. В. Т. : Да, сам. Сегодня отправка. Присмотри за кланом, ставлю тебя заместителем.

: Да, сам. Сегодня отправка. Присмотри за кланом, ставлю тебя заместителем. П. : Какое присмотри? Для чего тебе это все? Денег хочешь заработать? Я в игру не захожу пока, зрение испортил с этим планшетом. Деструкция у меня теперь.

: Какое присмотри? Для чего тебе это все? Денег хочешь заработать? Я в игру не захожу пока, зрение испортил с этим планшетом. Деструкция у меня теперь. В. Т. : Понял, Паш. Да какие деньги. Я сам хочу поучаствовать в этих событиях.

: Понял, Паш. Да какие деньги. Я сам хочу поучаствовать в этих событиях. П. : Слав, я не думаю, что это лучшее решение. Поскорее бы уже это все закончилось. Для чего участвовать? Ты можешь помочь разными способами, если хочешь. Но самому куда? Это же бессмысленно. А на какое направление тебя берут по твоему роду войск? Ты же можешь не вернуться, тьху-тьху. В общем будь справедливым – не обижай слабых, не подставляйся и береги себя.

: Слав, я не думаю, что это лучшее решение. Поскорее бы уже это все закончилось. Для чего участвовать? Ты можешь помочь разными способами, если хочешь. Но самому куда? Это же бессмысленно. А на какое направление тебя берут по твоему роду войск? Ты же можешь не вернуться, тьху-тьху. В общем будь справедливым – не обижай слабых, не подставляйся и береги себя. В. Т. : Пока еще не знаю, какой род войск. А направление – Запорожье.

: Пока еще не знаю, какой род войск. А направление – Запорожье. П. : Понятно. Держись там и возвращайся как можно скорее. Нечего тебе там делать. Кстати, моя жена из Запорожья.

: Понятно. Держись там и возвращайся как можно скорее. Нечего тебе там делать. Кстати, моя жена из Запорожья. В. Т.: Спасибо.

Переписка с другом Пашей: смотрите фото

Еще один друг, по имени Игорь, после восхвалений Вячеслава Тихонова просто переспросил, "надоело ли тому жить". Пожалуй, это лучший комментарий относительно подписания контракта с российским министерством обороны.

Сам Тихонов коротко ответил, что "кому-то же нужно идти на войну", а сам он имеет военный опыт. Правда, служил он еще более 26 лет назад.

Слав, я же тоже служивый. Но я туда жо*у не рву... Мне знакомые рассказывали – там деньги обещают, но там их нае*ывают. Выплаты задерживают – огромные задержки. Дают лишь кусочки от обещанной суммы. Знаешь, смысла нет – разве что сдохнешь, а все о тебе забудут... Нашему государству верить нельзя, я уже давно не верю,

– рассказал в голосовом сообщении Игорь.



Переписка с другом Игорем / Скриншот с телефона Вячеслава Тихонова

Зачислили в уничтоженную бригаду

Согласно выписке о подписании контракта Вячеслава Тихонова с министерством обороны России, его зачислили на службу в воинскую часть №77949. В звании рядового мужчина получил должность гранатометчика в мотострелковом отделении.

Итак, Тихонов мобилизовался в 126 отдельную гвардейскую бригаду береговой обороны. Перед самой отправкой на фронт его могли перевести в другую бригаду, но этого мы уже не узнаем – мужчина прожил настолько недолго, что никакой информации об этом не сохранилось.

Сама же 126 российская бригада имеет довольно интересную историю. Ее сформировали в Перевальном Симферопольского района в конце 2014 года уже после оккупации украинского Крыма. Бригада входит в состав черноморского флота России и участвует в российско-украинской войне с самого начала полномасштабного ее этапа. Подразделения этой бригады заходили на материковую часть Украины из оккупированного Крыма.

По данным Генерального штаба ВСУ, уже по состоянию на середину апреля 2022 года бригада понесла потери численностью в 75% от личного состава. Перед этим в марте военные этой бригады пытались захватить Вознесенск Николаевской области. Победу в тех боях получили подразделения Сил обороны Украины.

Но похоже, что вместе с 126 бригадой Вячеслав Тихонов проходил только подготовку на полигоне. Перед отправкой на фронт его перевели в другую бригаду. Для российской армии это обычное дело – такой же была судьба и Сергея Абаева, историю которого мы вам рассказывали летом.

В переписке с сестрой Тихонов рассказывает, что на полигоне его готовили как штурмовика. Учитывая, что такая подготовка длилась всего 5 дней, на мужчину сразу же рассчитывали исключительно как на одноразового штурмовика.

Переписка с сестрой перед отправкой: смотрите фото

Сын Тихонова

Из телефона Вячеслава Тихонова мы узнаем, что его сын также проходит службу в оккупационной армии. В отличие от отца, на войне ему удалось прожить значительно дольше. Россиянин попал под "частичную мобилизацию" осенью 2022 года. У него было минимум полгода для подготовки. К сожалению, оккупант жив до сих пор.

Младшего оккупанта зовут Вадимом Тихоновым. В российской социальной сети "Вконтакте" мы нашли его личную страницу. Она практически пустая – у россиянина здесь только одно фото, зато на нем мужчина в военной форме.

Страница Вадима Тихонова "Вконтакте": смотрите фото

Из переписки с сыном мы узнаем, что Вячеслав Тихонов интересовался военной службой в оккупационной армии по меньшей мере с апреля 2023 года. Он уже тогда начал интересоваться возможностью подписания контракта с минобороны России и искал более выгодные для себя варианты.

Тем временем его сын готовился к отправке на войну против Украины. На фронт он попал только в начале мая 2023 года – через полгода после мобилизации. Первым местом дислокации подразделения, в котором служит Вадим Тихонов стала Ольховка в Горловском районе Донецкой области.

Вадим Тихонов в российской армии: смотрите фото

Младший Тихонов стал артиллеристом. Своему отцу он демонстрировал видео обустройства боевых позиций для российских гаубиц.

Пока старший Тихонов готовился к подписанию контракта, он консультировался с сыном о своей будущей службе. В частности, расспрашивал, что из обмундирования ему выдадут в армии, а что придется покупать самому.

Обустройство позиций от Вадима Тихонова: видео с телефона Вячеслава

Быстрые учения и ликвидация

Сразу после подписания контракта Вячеслав Тихонов отправился на полигон, где начались его учения. Мужчине не повезло, так же как его сыну. Его учения начались 30 августа, а уже 5 сентября началась переброска на фронт.

Что интересно, самому мужчине до последнего момента даже не говорили, куда именно его отправят. В переписках с друзьями он поочередно называл сразу два направления – Херсонская и Запорожская области Украины.

Переписка Тихонова перед отправкой: смотрите фото

На самом деле Вячеслава Тихонова, который только что подписал контракт, отправили сдерживать наступление украинских войск под Бахмутом. Мужчина, который провел на полигоне всего лишь 5 дней, в последний раз выходил на связь со своими родными 5 сентября 2023 года.

Нам неизвестна точная дата смерти Вячеслава Тихонова. Но по состоянию на середину сентября он уже был мертвым – оккупанта успешно ликвидировали бойцы 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в Клещеевке. Россиянина убили в период между 5 и 12 сентября. То есть на фронте он смог прожить не более одной недели. Не исключено, что и вообще всего лишь один день.

История Вячеслава Тихонова – это очередной пример обмана россиян со стороны военного командования. Мужчину, который добровольно решил присоединиться в ряды оккупационной армии, практически без всякой подготовки бросили на верную смерть.

Более того, за более чем 2 месяца после ликвидации Тихонова военное командование России так ничего и не сообщило его семье. Друзья и родные 15 октября приветствовали мужчину, который к тому времени уже месяц как был убитым. Зато жену больше всего интересовал вопрос, почему на зарплатную карточку, которую оставил Вячеслав Тихонов, не приходят боевые выплаты.

В последнем в своей жизни сообщении жене Татьяне Вячеслав написал, что уже отправляется на фронт и у него не будет связи. Это было 4 сентября. Впрочем, уже в это время связи у него не было, так что этого сообщения жена так никогда и не получит.



Последнее сообщение жене / Скриншот с телефона Тихонова

Такой же судьбы мы желаем всем оккупантам, которые по каким-либо причинам решат убивать украинцев или же просто "самим поучаствовать в этих событиях".