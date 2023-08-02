Контрактникам обещают золотые горы, но по факту с абсолютным минимумом подготовки бросают на войну. Даже тех, кто никогда не служил в армии. Одной из таких жертв Кремля стал некий Абаев Сергей Семенович. Как он попал на фронт и почему прожил там совсем недолго – читайте в материале 24 Канала.

Сергей Семенович очень переживал за судьбу своей страны, а еще за кучу собственных долгов. После затяжных раздумий решил подписать контракт с минобороны России. Впрочем, его размышления продолжались значительно дольше жизни после момента подписания контракта.

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В нашем распоряжении оказались документы и мобильный телефон Абаева. Благодаря тщательному анализу мы смогли установить, как и почему россиянин оказался на фронте после всего нескольких дней подготовки и как его обманули при подписании контракта.

Мы не намерены оправдывать Сергея Абаева. Напротив, его пример лишний раз доказывает, что большинство россиян настолько слепо верят военно-политическому руководству государства, что готовы отправиться в другое государство убивать людей. Поэтому смерть для них – это самое меньшее наказание.

Семья Абаевых / Фото из соцсетей Елены Абаевой

История рашиста Абаева, прожившего всего 11 дней на фронте: смотрите видео

Кто такой Сергей Абаев

Абаев Сергей Семенович родился 20 сентября 1984 года в поселке Дуслык Туймазинского района Республики Башкортостан. Именно в этом поселке он прожил свои почти 39 лет и жил бы дальше, если бы в один момент не решил присоединиться к войне против Украины.

Сергей – многодетный отец. У него с женой Еленой есть дочь и два сына. Но похоже, что из-за экономической ситуации в России, а также из-за собственных проблем, мужчина больше не мог содержать свою семью. Чтобы прокормить детей, он решил подписать контракт с министерством обороны России.

Паспорт Сергея Абаева / Фото с телефона российского оккупанта

При этом у Сергея Абаева раньше не было никакого боевого опыта. Об этом говорится в выписке из приказа командующего войсками центрального военного округа России.

Наш "герой" стал старшим наводчиком расчета гаубичного самоходного артиллерийского взвода гаубичной самоходной артиллерийской батареи гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона воинской части №15871.

Выписка о подписании контракта / Фото 24 Канала

То есть Абаев добровольно присоединился к 400 гвардейскому самоходному артиллерийскому полку сухопутных войск России. Произошло это 10 мая 2023 года. А примерно через месяц и 5 дней он в последний раз вышел на связь с родными. После этого его ликвидировали украинские военные.

Вы логично спросите, что руководило россиянина подписывать контракт, когда только дурак не осознает, что выиграть в этой войне у России шансов уже практически не осталось? Конечно, деньги.

В телефоне Сергея Абаева мы нашли много информации как о микрозаймах, так и об оформленной в конце 2021 года ипотеке. Похоже, выплачивать ее мужчина так и не смог. Так что, поверив в рекламу "золотых гор" за службу в оккупационном войске, Абаев решил пойти воевать. Он рассчитывал, что одного контракта будет достаточно, чтобы рассчитаться со своими долгами.

Это следует из его короткой переписки с мамой. Ей Сергей Семенович обещает, что к Новому году вернется. Его контракт, начатый 10 мая, должен был закончиться через 6 месяцев, но россиянин прожил всего один месяц.



Короткая переписка с мамой / Скриншот с телефона Сергея Абаева

Поездки в оккупированный Крым и военная пропаганда

Россиянин жил себе абсолютно привычной российской жизнью – работал вахтовым методом, а в свободное от работы время просаживал деньги и ходил на пиво, шашлыки и в баньку с друзьями.

Фотографиями со своего отдыха Абаев часто делился в собственных социальных сетях. Время от времени он даже мог позволить себе вывезти семью подальше от "сказочного" поселка Дуслык и поближе к морю.

Как отдыхал Сергей Абаев / Фото из его соцсетей

Судя по социальным сетям, Сергей Абаев работал в нефтедобывающей компании "Нефтестройсервис – НСС". Мужчина часто появляется в рабочей форме этой компании. Работал он по вахтовому методу – отправлялся на несколько недель на работу, когда больше всего подпирали финансы, а потом, немного заработав, возвращался домой.

Сергей Абаев в рабочей форме / Фото из его соцсетей

О своей работе Абаев часто переписывался с друзьями. Они занимались схожим родом деятельности, а свой труд называли просто – "вахта". Так что узнать какие-то детали о прежней работе оккупанта не удалось.



Переписка Сергея Абаева о работе / Скриншот с его телефона

Последний раз свою семью на отдых Сергей Семенович вывозил в сентябре 2022 года. Тогда Абаевы отдыхали в Анапе на побережье Черного моря.

Сам Сергей делал радостные фотографии на фоне Крымского моста. А потом взял всю семью и незаконно въехал на территорию украинского Крыма – в оккупированную Керчь.

Семья Абаевых в оккупированном Крыму / Фото из соцсетей Сергея Абаева

На фото из оккупированного Крыма и появляются подозрения, что Сергей Абаев – обычный себе "крымнашист". И дальше только больше.

Хотя наш персонаж никогда не служил в армии, но военная тема была по меньшей мере интересна ему. Он с увлечением делал фотографии с российской военной техникой, разрисованной фашистскими символами. Кроме того, Сергей и Елена передавали любовь к "священным русским войнам" своим детям. Как и большинство российских детей, их приучали к тому, что война – это патриотично и круто.

Семья Абаевых с военной техникой / Фото из соцсетей Сергея Абаева

Проблемы с деньгами и женой

В сентябре 2022 года, когда Кремль понял, что окончательно потерял инициативу в войне, пришлось объявить частичную мобилизацию, чтобы восполнить потери. Судя по социальным сетям Сергея Абаева, тогда он еще не очень хотел идти в армию.

Мужчина распространял успокаивающие видео, в которых объясняли, будто беспокоиться нет причин. Ведь под мобилизацию попадут всего 300 тысяч россиян. Да и те прежде всего с военным опытом.



В сентябре 2022 года Абаев боялся попасть под мобилизацию / Скриншот из его соцсетей

Хотя цель восстановления потерь в результате мобилизации удалось выполнить, у нее были и негативные последствия – такой шаг Кремля изрядно испугал россиян, сотнями тысяч бросившихся штурмовать границы соседних с Россией государств.

Так что в дальнейшем от открытых мобилизационных мероприятий пришлось отказаться. По меньшей мере, на время. Именно тогда и начинается новая история Евгения Пригожина – ему разрешили вербовать зеков в ЧВК "Вагнера".

Чуть позже свои новые мобилизационные мероприятия начнет и министерство обороны России. Ведомство Шойгу начнет вербовать россиян подписывать контракты, предлагая заоблачные для простого Сергея из российской глубинки выплаты.

Судя по истории браузеров в телефоне Сергея Абаева, он начал интересоваться возможностью подписать контракт примерно в феврале 2023 года. Именно в это время российская пропаганда еженедельно радостно отчитывалась о новом взятии Бахмута, который они называют Артемовском. В общем, Абаева интересовали такие вопросы:

военная служба по контракту,

чем особенная военная служба по контракту,

льготы для участников "специальной военной операции",

региональные выплаты добровольцам в Республике Башкортостан,

сколько платят контрактникам-участникам "СВО",

чем доброволец отличается от мобилизованного.

Сергей Абаев долгое время интересовался военной службой / Скриншоты с его телефона

Абаева интересовали основы военного дела. Вероятно, россиянин верил, что несколько прочитанных статей или просмотренных видео помогут ему подготовиться к участию в боевых действиях.

Также он активно интересовался различными льготами и выплатами для контрактников. Что и не удивительно, ведь из того, что мы нашли в его телефоне, можно предположить, что у Сергея Абаева были большие проблемы с долгами.

Еще в конце 2021 он оформил ипотеку. Именно за 3 месяца до полномасштабного вторжения России в Украину. Если ипотека была оформлена в западной валюте, то после мощных санкционных ударов по экономике России этот долг просто обязан был стать тяжелым бременем для семьи Абаевых.

Кроме того, Сергей Семенович был частым клиентом VTB-банка, "Альфа-банка" и "Сбербанка" России. Какими конкретно услугами он пользовался, мы точно не знаем, ведь эта информация не сохранилась в историях браузеров. Впрочем, учитывая такое разнообразие, а также то, что у родных и знакомых он часто просил одолжить ему денег – можем предположить.

У Сергея Абаева были очевидные проблемы с деньгами / Скриншоты с его телефона

Также заметно, что у Сергея Абаева и его семьи возникли проблемы с домом, в котором они проживали. Судя по сообщениям, найденным в телефоне оккупанта, он не мог поделить свой дом с тетей Мариной.

В переписке он спрашивал, почему она не хочет поделить дом. Тетя Марина отвечала, что планирует лишь официально оформить собственную часть дома.



Сергей не мог поделить дом с тетей Мариной / Скриншот с его телефона

В телефоне российского оккупанта мы нашли также фото прописки в его паспорте. Речь идет о доме в родном для Сергея Абаева поселке Дуслык Туймазинского района Республики Башкортостан.

Дом расположен по адресу: улица Зеленая, 20А. Это частный жилой дом.

Адрес регистрации Сергея Абаева / Фото с его телефона

Так же в его телефоне мы нашли и выписку из единого государственного реестра недвижимости. Здесь говорится, что Сергей Абаев имеет в собственности половину дома по этому же адресу. Похоже, именно этот дом российский оккупант и не мог поделить с собственной тетей.

Выписка из госреестра недвижимости: документы с телефона Сергея Абаева

В документах мы видим, что общая площадь дома составляет всего 51 квадратный метр. Это достаточно мало для семьи, у которой трое детей. Да этот дом еще и приходилось делить с тетей.

Из переписки Сергея Абаева также видно, что он еще в 2022 году интересовался покупкой нового дома. Цена – 1,2 миллиона рублей. Это довольно большая сумма, особенно если учитывать, что Сергей Семенович постоянно просил у знакомых сбросить ему по 500 рублей.

Очень возможно, что именно под такую покупку он и оформлял ипотеку в конце 2021 года. А уже в 2023-м стало становиться очевидным, что выплатить ее он просто "не потянет". Тогда у Абаева и начинают появляться мысли о подписании контракта, чтобы быстро заработать деньги.

А ведомство Шойгу именно на такие кадры и рассчитывает – обычных россиян где-то из глубинки, у которых есть очевидные финансовые проблемы. Так что такие люди могут и "клюнуть" на рекламу контракта, который обещает быстрый и, казалось бы, легкий способ разбогатеть.

Вопросов, для чего российской армии так необходимы новые кадры, если "все идет по плану", а "потерь нет", у россиян почему-то не возникает.



Сергей Абаев интересовался покупкой нового дома / Скриншот с его телефона

Кроме экономических, была у семьи Абаев еще одна проблема. Она тоже появилась еще задолго до решения Сергея Абаева подписать контракт о военной службе.

Как он сам утверждал в личных переписках, у его жены Елены были проблемы с алкоголем. При этом, по интересному стечению обстоятельств, они особенно проявлялись именно в то время, когда Сергей ездил на "вахту". В это время муж часто угрожал жене. Мол, он быстро "разберется" с этими проблемами, как только вернется домой.

У Елены Абаевой могут быть проблемы с алкоголем / Скриншоты с телефона Сергея Абаева

Трудно сказать, повлияло ли это обстоятельство на решение Сергея Абаева подписать контракт и направиться воевать против другого государства. Но этот факт для семьи Абаевых точно не слишком приятен.

Можем допускать, что это оказало свое влияние на сексуальную жизнь супругов. Ведь, как мы видим по телефону Сергея Абаева, он часто любил смотреть порно. Много порно. Очень много порно!

Сергей Абаев любил смотреть порно / Скриншоты с его телефона

Последний первый контракт Сергея Абаева

Как уже известно, свой контракт с министерством обороны России Сергей Абаев подписал 10 мая 2023 года. А уже 12 мая он получил предписание о необходимости отбыть в распоряжение командира воинской части №15871. Там он должен быть уже 14 мая.

Предписание на имя Сергея Абаева / Фото 24 Канала

Именно с 14 мая должно было начаться обучение Сергея Абаева. Впрочем, похоже, что все пошло совсем не так, как обещали россиянину при подписании контракта. Из телефона российского военного мы смогли узнать, где именно он находился в те дни:

12 мая – Абаев отправился из Дуслыка в Уфу,

– Абаев отправился из Дуслыка в Уфу, 13 мая – Абаев уже был в Чебаркуле Челябинской области, где расположена военная часть №15871,

– Абаев уже был в Чебаркуле Челябинской области, где расположена военная часть №15871, 14 мая – он отправился в населенный пункт Каолиновый Челябинской области,

– он отправился в населенный пункт Каолиновый Челябинской области, 15 мая – Абаев переехал в Екатеринбург,

– Абаев переехал в Екатеринбург, до 19 мая включительно – Абаев там и находился,

– Абаев там и находился, 20 мая – Абаев поехал в поселок Ревда Свердловской области,

– Абаев поехал в поселок Ревда Свердловской области, с 21 мая по 1 июня – Абаев бывал в Екатеринбурге. Иногда он отключал навигацию GPS. Вероятно, в отдельные дни он бывал на полигоне. В общей сложности таких дней всего лишь 7. Видим серьезный уровень подготовки.

После 1 июня Сергей Абаев больше не включал навигацию, ведь именно в это время после "затяжной" подготовки его начинают перебрасывать на фронт.

Передвижение Сергея Абаева в мае – июне 2023 года / Скриншоты с его телефона

Самым интересным моментом в этой истории является тот факт, что в Чебаркуле Сергей Абаев пробыл всего один-единственный день. А именно там, напомним, расположена военная часть №15871, в которую его мобилизовали старшим наводчиком расчета самоходного гаубичного взвода.

Если вы считаете, что это просто для прикрытия, а на самом деле полигоны расположены не по официальным адресам, то вот вам интересный поворот в этой истории. Похоже, что Сергея Абаева при подписании контракта, как говорят россияне, "круто надули".

Это становится понятно после 15 мая, когда Абаев внезапно и неожиданно оказывается в Екатеринбурге. Последний расположен в более чем 250 километрах от воинской части, в которой должен был служить наш персонаж. Ответ на этот вопрос находим в переписке с другом Русланом. Ему Сергей написал сам. Из переписки становится очевидным, что Руслан сам рвался в ряды оккупационной армии и еще подбивал на это друзей.

Впрочем, на время переписки мужчина так к войску и не присоединился. Поэтому Сергей, уже подписавший контракт, решил ему об этом напомнить.



Переписка Сергея Абаева с другом Русланом / Скриншот с его телефона

Сам Сергей Абаев хвастается, что уже присоединился к 228 мотопехотному полку, местом постоянной дислокации которого является Екатеринбург. Как именно "надули" Абаева:

мужчина долгое время думал присоединиться к рядам оккупационной армии, но, что естественно, долго колебался, потому что страшно;

ему предлагают присоединиться к 400 гвардейскому самоходному артиллерийскому полку, в окопах сидеть не нужно, только пострелять из артиллерии по украинским городам, а за это еще и денег заплатят столько, что за полгода войны решит вопрос с жильем и ипотекой;

когда Сергей Абаев подписывает контракт, его действительно отправляют в Чебаркуль в 400 полк, а там, вероятно, сообщают "приятное известие", что на его должность мест нет;

вместо артиллерии оккупанта сразу же отправляют в мотопехотный полк;

как он впоследствии сам рассказал своей жене, там он занимался "охраной".



Сергей Абаев рассказал жене, чем занимается на войне / Скриншот с его телефона

Но дальше только интереснее! Уже 1 июня Сергея Абаева начинают перебрасывать в Украину. Напомним, в общей сложности на учениях он пробыл всего максимум 7 дней. Может быть, и меньше.

И это еще не все. На этом моменте выясняется, что вместе с Сергеем к оккупационной армии присоединился его брат Максим Абаев. Сергей 1 июня написал кому-то из руководителей, чтобы их обоих взяли на борт.



Вместе с Сергеем Абаевым на фронт уехал его брат / Скриншот с его телефона

Уже 4 июня оба брата оказались в оккупированном Луганске. Сергей Абаев уверяет свою жену, что здесь рядом у них просто продолжаются учения.



Уже 4 июня Сергей Абаев был в Луганске / Скриншот с телефона

Здесь Сергей и Максим Абаевы бьют рекорд по самым быстрым в мире тренировкам, ведь уже 5 июня их перебрасывают под Кременную. Именно на это направление россияне стягивали свои войска уже несколько месяцев, а сейчас пытаются наступать.



Сергея Абаева перебросили под Кременную / Скриншот с его телефона

Уже 9 июня Сергей и Максим Абаевы оказываются под Бахмутом. Сергей рассказывает об этом в переписке своему другу Дмитрию. Саму локацию он наживает "жо*ой мира".



Абаевых перебросили под Бахмут / Скриншот с телефона Сергея Абаева

Похоже, именно с этого момента новобранцы начали участвовать в боевых действиях. Но продлилось это недолго. Уже 12 июня, то есть на четвертый день участия в войне, Максим Абаев получил ранение.

Мужчине понадобилась операция. Степень ранения установить не удалось. Но сюда из того, что уже на следующий день он смог переписываться с братом, – это было что-то не смертельное.



Максим Абаев получил ранение на четвертый день боевых действий / Скриншот с телефона Сергея Абаева

Самому Сергею Абаеву повезло меньше. Последний раз он выходил на связь с родными утром 15 июня – тогда он дважды пытался позвонить по телефону своей жене.

А после этого была встреча с Вооруженными силами Украины. Сергей Абаев был успешно ликвидирован – через 11 дней после того, как он прибыл на оккупированную территорию Украины с целью убивать украинцев и зарабатывать таким образом деньги.



Последние звонки Сергея Абаева / Скриншот с его телефона

Перед этим 13 июня он успел сделать разве что 2 фотографии в районе боевых действий. Мужчина позировал в блиндаже с автоматом, а также сделал фотографию флага мотопехотных войск.

Последняя фотография Сергея Абаева / Фото с его телефона

Флаг мотопехотных войск в блиндаже россиян / Фото с телефона Сергея Абаева

Кроме того, Сергей Абаев также успел снять видео из блиндажа российских оккупантов. В видео мужчина уверял, что блиндаж надежно замаскирован сверху, а внутри него – надежное перекрытие.

Сергей Абаев провел экскурсию по блиндажу своего подразделения: смотрите видео

Вместо итогов

Пример Сергея Абаева в очередной раз доказывает, что войну против Украины ведет не кремлевский режим, а все россияне. По политическим или экономическим соображениям они готовы в любой момент взять в руки оружие и убивать людей.

Так же история Сергея Абаева должна стать примером для его сограждан. Если власти обещают им "легкую работу" и "способ быстро заработать денег", значит, шансов вернуться домой живыми у них очень мало.

Абаев надеялся, что полгода повоюет артиллеристом на относительно спокойной должности, где нужно только убивать других людей. Сразу же после подписания контракта он стал заложником ситуации, на которую подписался добровольно. Как следствие, российский оккупант прожил на территории Украины всего 11 дней. Чего желаем и другим представителям оккупационной армии.

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