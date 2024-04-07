00:38, 7 апреля

Комментируя вопрос ротаций, президент Зеленский заявил, что не все бригады одинаково легко заменить.

Скажу честно: мы видим, у каких бригад никогда не было прорыва, а в каких были. Все устают, их нужно отпустить. Но на замену нужно такое же количество ребят с таким же опытом,

– сказал он.

Глава государства добавил, что если провести ротацию ненадлежащим образом, то существует более высокий риск продвижения врага.