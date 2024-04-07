Воскресенье, 7 апреля, – это уже семьсот семьдесят четвертые сутки с начала широкомасштабной российско-украинской войны. Читайте в этом материале хронологию главных событий за этот день.
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Атака "Шахедов"
В конце суток 6 апреля объявили тревогу на Юге и Востоке. Впоследствии в Воздушных силах заявили о беспилотниках, которые запустили оккупанты. Взрывы слышали, в частности, в Харькове. Один из дронов попал в частный дом – вспыхнул пожар.
Проблемы с ротацией
Комментируя вопрос ротаций, президент Зеленский заявил, что не все бригады одинаково легко заменить.
Скажу честно: мы видим, у каких бригад никогда не было прорыва, а в каких были. Все устают, их нужно отпустить. Но на замену нужно такое же количество ребят с таким же опытом,
– сказал он.
Глава государства добавил, что если провести ротацию ненадлежащим образом, то существует более высокий риск продвижения врага.