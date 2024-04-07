Неділя, 7 квітня, – це уже сімсот сімдесят четверта доба від початку широкомасштабної російсько-української війни. Читайте в цьому матеріалі хронологію найголовніших подій за цей день.
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Атака "Шахедів"
Наприкінці доби 6 квітня оголосили тривогу на Півдні та Сході. Згодом у Повітряних силах заявили про безпілотники, що запустили окупанти. Вибухи чули, зокрема, у Харкові. Один з дронів влучив у приватний будинок – спалахнула пожежа.
Проблеми з ротацією
Коментуючи питання ротацій, президент Зеленський заявив, що не всі бригади однаково легко замінити.
Скажу чесно: ми бачимо, в яких бригад ніколи не було прориву, а в яких були. Усі втомлюються, їх потрібно відпустити. Але на заміну потрібна така ж кількість хлопців з таким же досвідом,
– сказав він.
Глава держави додав, що якщо провести ротацію неналежним чином, то існує вищий ризик просування ворога.