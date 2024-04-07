00:38, 7 квітня

Коментуючи питання ротацій, президент Зеленський заявив, що не всі бригади однаково легко замінити.

Скажу чесно: ми бачимо, в яких бригад ніколи не було прориву, а в яких були. Усі втомлюються, їх потрібно відпустити. Але на заміну потрібна така ж кількість хлопців з таким же досвідом,

– сказав він.

Глава держави додав, що якщо провести ротацію неналежним чином, то існує вищий ризик просування ворога.