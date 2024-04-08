Пізно ввечері 7 квітня російські загарбники запустили дрони-камікадзе відразу з двох напрямків. А вже після півночі стало відомо, що "Шахеди" залетіли на Київщину. Там ППО збиває ударні БпЛА.

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На Київщині працювала ППО

Почнімо з того, що повітряну тривогу у Київській області оголосили о 00:49. Мешканців області закликали перейти до укриттів і не покидати їх доти, поки не буде відбою повітряної тривоги.

А вже о 01:31 у Київській ОВА зазначили, що у повітряному просторі фіксують БпЛА. Написали, що по цілях працюють сили ППО.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,

– пишуть в ОВА.

Звернімо увагу, що відбій повітряної тривоги на Київщині оголосили о 01:59. Тож, у регіоні відсутня загроза атаки дронами-камікадзе. Втім, вона зберігається у решті областей. Тому важливо не покидати укриттів, якщо ви живете в одній із них.

Станом на 02:03 повітряна тривога зберігається у низці областей України. Мовиться про Херсонщину, Миколаївщину, Дніпропетровщину, Вінниччину, Хмельниччину, Рівненщину, Харківщину, Донеччину та Житомирщину.

Росія била "Шахедами" у ніч проти 7 квітня