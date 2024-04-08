Вночі проти 8 квітня окупанти атакували Україну 24 "Шахедами". Сили протиповітряної оборони знищили 17 ударних дронів.

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Росія знову запускала "Шахеди"

Ворог запустив понад два десятки ударних дронів по українських містах. оборонці неба знищили майже, однак не вдалося уникнути влучань.

Зокрема, на Півдні є влучання у Одеському районі. Там також вдалося знищити 7 безпілотних літальних апаратів.

На Київщині працювала ППО