Вночі проти 8 квітня окупанти атакували Україну 24 "Шахедами". Сили протиповітряної оборони знищили 17 ударних дронів.
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Росія знову запускала "Шахеди"
Ворог запустив понад два десятки ударних дронів по українських містах. оборонці неба знищили майже, однак не вдалося уникнути влучань.
Зокрема, на Півдні є влучання у Одеському районі. Там також вдалося знищити 7 безпілотних літальних апаратів.
На Київщині працювала ППО
- Російські загарбники запустили дрони-камікадзе по Україні. У ніч проти 8 квітня стало відомо, що на Київщині працює ППО. Наші військові відбивали атаку "Шахедів".
- Повітряну тривогу у Київській області оголосили о 00:49. Мешканців області закликали перейти до укриттів і не покидати їх доти, поки не буде відбою повітряної тривоги.
- А вже о 01:31 у Київській ОВА зазначили, що у повітряному просторі фіксують БпЛА. Написали, що по цілях працюють сили ППО.