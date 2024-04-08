Россияне изменили тактику
По данным Financial Times, некоторые украинские официальные лица утверждают, что атаки россиян в 2024 году по энергетике Украины не такие масштабные, как в 2022 – 2023 годах. Впрочем, они гораздо хуже, чем в прошлом году.
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Все из-за того, что страна-агрессор изменила тактику нападения на критическую инфраструктуру:
- россияне сосредоточились на ударах высокоточными ракетами по электростанциям в менее защищенных регионах,
- некоторые удастся восстановить до следующей зимы.
Какова ситуация с электроэнергией в Украине
Как рассказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, главной целью на сегодня является восстановить производство электроэнергии до октября.
- Было потеряно около 80% производства в результате ударов,
- 5 теплоэлектростанций были вынуждены остановить работу.
Сейчас есть план по восстановлению не менее 50% поврежденных энергоблоков, но это в случае отсутствия дальнейших атак россиян.
Руководитель отдела коммуникаций "Укрэнерго" Мария Цатурян рассказывает, что враг сегодня использует против 5 – 6 энергетических объектов в одном регионе такое же количество ракет, которое применял в 2022 – 2023 годах во время массовых ударов по всей Украине.