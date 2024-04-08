Росіяни змінили тактику
За даними Financial Times, деякі українські офіційні особи стверджують, що атаки росіян у 2024 році по енергетиці України не такі масштабні, як у 2022 – 2023 роках. Втім вони набагато гірше, ніж торік.
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Все через те, що країна-агресорка змінила тактику нападу на критичну інфраструктуру:
- росіяни зосередилися на ударах високоточними ракетами по електростанціях у менш захищених регіонах,
- деякі вдасться відновити до наступної зими.
Яка ситуація з електроенергією в Україні
Як розповів генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко, головною ціллю на сьогодні є відновити виробництво електроенергії до жовтня.
- Було втрачено близько 80% виробництва внаслідок ударів,
- 5 теплоелектростанцій були змушені зупинити роботу.
Зараз є план щодо відновлення щонайменше 50% пошкоджених енергоблоків, але це у випадку відсутності подальших атак росіян.
Керівниця відділу комунікацій "Укренерго" Марія Цатурян розповідає, що ворог на сьогодні використовує проти 5 – 6 енергетичних об'єктів в одному регіоні таку ж кількість ракет, яку застосовував у 2022 – 2023 роках під час масових ударів по усій Україні.