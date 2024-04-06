Тарифи на газ

Нині "Нафтогаз" обслуговує близько 98% споживачів України. Для них тариф складає 7,96 гривні за кубометр. Проте у інших постачальників ціни різняться:

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Що буде з вартістю води

У НКРЕКП пояснили, що з 1 квітня можуть зрости тарифи для постачальників холодної води. Проте це лише перший етап підвищення цін для споживачів, другий запланований на липень.

Ціни можуть зрости так:

  • у Києві тариф може збільшитись до 40,77 гривні за кубометр (з ПДВ);
  • Дніпро – 37,61 гривні за кубометр (з ПДВ);
  • Вінниця – 35 гривні за кубометр(з ПДВ).

У деяких населених пунктах діє одразу декілька водоканалів. У кожного постачальника суми різні.

Ціни на електроенергію

У квітні тариф на електроенергію залишиться сталим – 2,64 гривні за кіловат-годину. Проте уже в травні ситуація може змінитися.

Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк повідомив, що можуть відбутися певні зміни у механізмі забезпечення населення електроенергією (ПСО). Нині існує різниця між тарифами та ринковою ціною, яку покривають НАЕК "Енергоатом" і ПрАТ "Укргідроенерго".

Валерій Тарасюк

Голова НКРЕКП

Будуть або зміни, або продовження ПСО щодо населення в наявному варіанті... Якщо зміни, то, можливо, вони будуть важкими, але точно зваженими. Конкретніше можна буде сказати пізніше.

Нині енергокомпанії перебувають у складній ситуації через обстріли з Росії. Проте на скільки можуть підняти тариф у травні, поки що не відомо.