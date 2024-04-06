Тарифи на газ
Нині "Нафтогаз" обслуговує близько 98% споживачів України. Для них тариф складає 7,96 гривні за кубометр. Проте у інших постачальників ціни різняться:
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Що буде з вартістю води
У НКРЕКП пояснили, що з 1 квітня можуть зрости тарифи для постачальників холодної води. Проте це лише перший етап підвищення цін для споживачів, другий запланований на липень.
Ціни можуть зрости так:
- у Києві тариф може збільшитись до 40,77 гривні за кубометр (з ПДВ);
- Дніпро – 37,61 гривні за кубометр (з ПДВ);
- Вінниця – 35 гривні за кубометр(з ПДВ).
У деяких населених пунктах діє одразу декілька водоканалів. У кожного постачальника суми різні.
Ціни на електроенергію
У квітні тариф на електроенергію залишиться сталим – 2,64 гривні за кіловат-годину. Проте уже в травні ситуація може змінитися.
Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк повідомив, що можуть відбутися певні зміни у механізмі забезпечення населення електроенергією (ПСО). Нині існує різниця між тарифами та ринковою ціною, яку покривають НАЕК "Енергоатом" і ПрАТ "Укргідроенерго".
Будуть або зміни, або продовження ПСО щодо населення в наявному варіанті... Якщо зміни, то, можливо, вони будуть важкими, але точно зваженими. Конкретніше можна буде сказати пізніше.
Нині енергокомпанії перебувають у складній ситуації через обстріли з Росії. Проте на скільки можуть підняти тариф у травні, поки що не відомо.