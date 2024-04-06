Тарифи на газ

Нині "Нафтогаз" обслуговує близько 98% споживачів України. Для них тариф складає 7,96 гривні за кубометр. Проте у інших постачальників ціни різняться:

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Що буде з вартістю води

У НКРЕКП пояснили, що з 1 квітня можуть зрости тарифи для постачальників холодної води. Проте це лише перший етап підвищення цін для споживачів, другий запланований на липень.

Зауважте! Поки що проєкт перебуває на розгляді.

Ціни можуть зрости так:

у Києві тариф може збільшитись до 40,77 гривні за кубометр (з ПДВ);

Дніпро – 37,61 гривні за кубометр (з ПДВ);

Вінниця – 35 гривні за кубометр(з ПДВ).

У деяких населених пунктах діє одразу декілька водоканалів. У кожного постачальника суми різні.

Ціни на електроенергію

У квітні тариф на електроенергію залишиться сталим – 2,64 гривні за кіловат-годину. Проте уже в травні ситуація може змінитися.

Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк повідомив, що можуть відбутися певні зміни у механізмі забезпечення населення електроенергією (ПСО). Нині існує різниця між тарифами та ринковою ціною, яку покривають НАЕК "Енергоатом" і ПрАТ "Укргідроенерго".

Валерій Тарасюк Голова НКРЕКП Будуть або зміни, або продовження ПСО щодо населення в наявному варіанті... Якщо зміни, то, можливо, вони будуть важкими, але точно зваженими. Конкретніше можна буде сказати пізніше.

Нині енергокомпанії перебувають у складній ситуації через обстріли з Росії. Проте на скільки можуть підняти тариф у травні, поки що не відомо.

Нагадаємо! 22 березня Росія завдала наймасованішого удару по енергосистемі України з початку повномасштабного вторгнення. Тоді було застосовано 88 крилатих ракет і 63 іранських дронів-камікадзе типу "Шахед".