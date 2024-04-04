Тариф на світло можуть підняти
Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк повідомив, що в майбутньому можуть відбутися певні зміни у механізмі забезпечення населення електроенергією (ПСО). Нині є різницю між тарифами та ринковою ціною покривають НАЕК "Енергоатом" і ПрАТ "Укргідроенерго".
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Будуть або зміни, або продовження ПСО щодо населення в наявному варіанті... Якщо зміни, то, можливо, вони будуть важкими, але точно зваженими. Конкретніше можна буде сказати пізніше.
Він наголосив, що зараз усі енергокомпанії перебувають у складній ситуації через обстріли з Росії.
Усій енергосистемі складно. Я не знаю жодної компанії, якій зараз не складно,
– додав голова НКРЕКП.
22 березня Росія завдала наймасованішого удару по енергосистемі України з початку повномасштабного вторгнення. Протягом атаки було застосовано 88 крилатих ракет і 63 іранських дронів-камікадзе типу "Шахед".