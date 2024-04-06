Тарифы на газ

Сейчас "Нафтогаз" обслуживает около 98% потребителей Украины. Для них тариф составляет 7,96 гривны за кубометр. Однако у других поставщиков цены различаются:

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Что будет со стоимостью воды

В НКРЭКУ объяснили, что с 1 апреля могут вырасти тарифы для поставщиков холодной воды. Однако это лишь первый этап повышения цен для потребителей, второй запланирован на июль.

Заметьте! Пока проект находится на рассмотрении.

Цены могут вырасти так:

в Киеве тариф может увеличиться до 40,77 гривны за кубометр (с НДС);

Днепр – 37,61 гривны за кубометр (с НДС);

Винница – 35 гривны за кубометр (с НДС).

В некоторых населенных пунктах действует сразу несколько водоканалов. У каждого поставщика суммы разные.

Цены на электроэнергию

В апреле тариф на электроэнергию останется постоянным – 2,64 гривны за киловатт-час. Однако уже в мае ситуация может измениться.

Председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк сообщил, что могут произойти определенные изменения в механизме обеспечения населения электроэнергией (ПСО). Сейчас существует разница между тарифами и рыночной ценой, которую покрывают НАЭК "Энергоатом" и ЗАО "Укргидроэнерго".

Валерий Тарасюк Председатель НКРЭКУ Будут или изменения, или продолжение ПСО в отношении населения в имеющемся варианте... Если изменения, то, возможно, они будут тяжелыми, но точно взвешенными. Конкретнее можно будет сказать позже.

Сейчас энергокомпании находятся в сложной ситуации из-за обстрелов из России. Однако на сколько могут поднять тариф в мае, пока не известно.

Напомним! 22 марта Россия нанесла самый массированный удар по энергосистеме Украины с начала полномасштабного вторжения. Тогда было применено 88 крылатых ракет и 63 иранских дронов-камикадзе типа "Шахед".