Об этом сообщили в Звягельском городском совете. Отметили, что рекомендуется оставаться в помещениях с закрытыми окнами, передаёт 24 Канал.

Смотрите также ПВО работала три часа, есть попадания в Одесской области: Гуменюк рассказала об атаке дронов на Юг

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Из-за российской атаки есть угроза загрязнения воздуха

Сегодня ночью Россия нанесла удар по объекту инфраструктуры Звягельской общины. К счастью, жертв среди мирного населения нет.

Сейчас существует прямая угроза загрязнения воздуха. Поэтому рекомендуется оставаться в помещениях с закрытыми окнами,

– подчеркнули в горсовете.

Добавили, что комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение о дистанционном обучении в учреждениях общего среднего образования.

Относительно учреждений дошкольного образования, то для родителей, которым не с кем оставить детей, будут работать дежурные группы.

Глава Житомирской ОВА отметил, что, что во время тревоги дроны-камикадзе атаковали объект критической инфраструктуры. Силам и средствам противовоздушной обороны области удалось сбить часть "Шахедов".

По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате вражеского удара нет,

– написал Виталий Бунечко.

Обратите внимание! Наблюдайте за ситуацией и за информационными сообщениями на официальных информационных ресурсах Звягельского городского совета.

Что известно о последствиях ночной атаки агрессора