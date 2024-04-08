Про це повідомили у Звягельській міській раді. Наголосили, що рекомендовано залишатися в приміщеннях із закритими вікнами, передає 24 Канал.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Через російську атаку є загроза забруднення повітря

Сьогодні вночі Росія завдала удару по об'єкту інфраструктури Звягельської громади. На щастя, жертв серед мирного населення немає.

Наразі існує пряма загроза забруднення повітря. Тому рекомендовано залишатися в приміщеннях із закритими вікнами,

– наголоси в міськраді.

Додали, що комісією з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій прийнято рішення щодо дистанційного навчання у закладах загальної середньої освіти.

Щодо закладів дошкільної освіти, то для батьків, яким немає з ким залишити дітей, будуть працювати чергові групи.

Очільник Житомирської ОВА зазначив, що під час тривоги дрони-камікадзе атакували об'єкт критичної інфраструктури. Силам та засобам протиповітряної оборони області вдалося збити частину "Шахедів".

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих внаслідок ворожого удару немає,

– написав Віталій Бунечко.

Зверніть увагу! Спостерігайте за ситуацією та за інформаційними повідомленнями на офіційних інформаційних ресурсах Звягельської міської ради.

Що відомо про наслідки нічної атаки агресора