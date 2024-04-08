Про це повідомили у Звягельській міській раді. Наголосили, що рекомендовано залишатися в приміщеннях із закритими вікнами, передає 24 Канал.
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Через російську атаку є загроза забруднення повітря
Сьогодні вночі Росія завдала удару по об'єкту інфраструктури Звягельської громади. На щастя, жертв серед мирного населення немає.
Наразі існує пряма загроза забруднення повітря. Тому рекомендовано залишатися в приміщеннях із закритими вікнами,
– наголоси в міськраді.
Додали, що комісією з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій прийнято рішення щодо дистанційного навчання у закладах загальної середньої освіти.
Щодо закладів дошкільної освіти, то для батьків, яким немає з ким залишити дітей, будуть працювати чергові групи.
Очільник Житомирської ОВА зазначив, що під час тривоги дрони-камікадзе атакували об'єкт критичної інфраструктури. Силам та засобам протиповітряної оборони області вдалося збити частину "Шахедів".
За попередньою інформацією, жертв та постраждалих внаслідок ворожого удару немає,
– написав Віталій Бунечко.
Що відомо про наслідки нічної атаки агресора
- У ніч на 8 квітня російські загарбники завдали удару керованою авіаційною ракетою Х-59 з повітряного простору окупованої Запорізької області та 24 ударними безпілотниками типу "Shahed-131/136" із мису Чауда, районів Курська та Єйська.
- У Повітряних силах повідомили, що в результаті протиповітряного бою Силами оборони збито керовану авіаційну ракету Х-59 у Дніпропетровській області.
- Також наші захисники знищили 17 "Шахедів" в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Хмельницькій та Житомирській областях.
- Наталія Гуменюк розповіла, що ворожі дрони заходили з боку акваторії Чорного моря та через тимчасово окуповану Херсонщину. Загалом системи ППО працювали близько трьох годин.
- "Потужною була бойова робота, протягом трьох годин працювали Сили протиповітряної оборони в нашій зоні відповідальності. Зокрема, на Одещину ворог спрямував концентровано дрони, намагаючись уразити об'єкти інфраструктури", – сказала спікерка.
- На жаль, є одне влучання на території Одещини. Зокрема, в Одеському районі пошкоджено логістично-транспортний об'єкт.
- Також уламки збитого БпЛА уражено АЗС. На щастя, минулося без постраждалих.
- На Одещині збили 4 дрони, ще по 1 – на Кіровоградщині та Миколаївщині.