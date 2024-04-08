В понедельник утром, 8 апреля, начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга рассказала о ночной атаке беспилотников на украинские области. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на слова Натальи Гуменюк в эфире национального телемарафона.

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Юг в очередной раз пережил атаку БПЛА

По словам пресс-секретаря, российские дроны заходили со стороны акватории Черного моря и через временно оккупированную Херсонскую область. В целом системы ПВО работали около трех часов.

Мощной была боевая работа, в течение трех часов работали Силы противовоздушной обороны в нашей зоне ответственности. В частности, в Одесскую область враг направил концентрировано дроны, пытаясь поразить объекты инфраструктуры.

Как отмечает Гуменюк, к сожалению, фиксируют одно попадание на территории Одесской области. В Силах обороны Юга уточняют, что в Одесском районе поврежден логистически-транспортный объект.

Кроме того, обломки сбитого БПЛА также поразили АЗС, обошлось без пострадавших среди людей.

Обратите внимание! Именно беспилотники типа Shahed-131/136 атаковали южные регионы в ночь на 8 апреля, удалось сбить: 4 дрона в Одесской области;

1 дрон в Кировоградской области.

1 дрон в Николаевской области.

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