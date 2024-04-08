Когда историки будут исследовать причины позорного поражения России в море, они, несомненно, сломают сотни копий при попытках объяснить, зачем рашисты делали огромную ставку на свои распиаренные группировки кораблей. Шли в бой, в котором невозможно выиграть. Ведь планы страны-террориста настолько не коррелировались с заявленными техническими характеристиками судов, с имеющимися возможностями при игре в длинную, что и рассчитывать им было не на что.

По состоянию на конец марта 2024-го, всего лишь за 2 года полномасштабной войны, весь мир уже окончательно увидел, что российский ВПК является невероятно слабым по сравнению с аналогами продвинутых стран. Картонная "Армата", которая никогда не появится на фронте, ПВО, отражающая все ракетно-беспилотные атаки нефтебазами и аэродромами, плохо обслуженные самолеты и ракеты, двигатели которых не запускаются.

Россия оказалась страной потемкинских деревень с (как бы контроверсионно это не звучало) мощной лишь за счет большого количества людей и чугуния армией. Когда военные преступники не могут использовать свое численное превосходство, противостояния заканчиваются настолько позорно, что из дальнего бункера становится слышен вой некогда уверенного в себе фюрера. Наиболее очевидным это становится при анализе состояния рашистских ВМС. Причем речь идет не только о Черноморской флотилии, которая несет огромные потери в битве с противником, практически не имеет морской компоненты, но и о Северном, Балтийском и Тихоокеанском флотах с их существующим лишь на бумаге авианосцем "Адмирал Кузнецов" и эсминцем "Напористый" с православным походным храмом на борту.

Каждый малый ракетный корабль, сторожевой катер, фрегат или крейсер, прошедший модернизацию, в России называют "новейшим и непотопляемым", однако только до встречи с морским дроном Magura v5 или ПКР "Нептун". Впрочем, дело даже не в том, что захватчики через несколько лет войны вполне могут не быть представленными в Черном и Азовском морях, а в том, что один из важнейших компонентов российской триады имеет кучу пробоин даже без какого-либо участия в боевых действиях. Судоремонтные заводы, проектно-конструкторские бюро и куча предприятий, занимающихся изготовлением изделий для ВМС страны-террориста, банально не могут создать критические узлы на замену иностранным западным. При этом почти все китайские изделия, а также элементы российского производства, которые используют, настолько некачественными, что говорить о каком-то морском величии Москвы вообще невозможно. Некоторые корабли находятся на ремонте значительно дольше, чем на воде, а определенные проекты, которые строятся, можно было смело назвать мертворожденными еще лет 10 назад.

Какие критические проблемы имеют российские флоты, почему они обречены на упадок и забвение, читайте в материале 24 Канала, основанные на документах группы хактивистов "Кибер Сопротивление".

Бумажные успехи судомодельного кружка

Во время глобального перевооружения рашистской армии, Путин и его приспешники вкладывали триллионы рублей в модернизацию своей морской компоненты. Четверть от выделенных на 2011 – 2020 годы на развитие способов для убийства средств было направлено именно на ВМФ. Согласно замыслам высшего военно-политического командования, профильные инженеры должны были бы решить целый ряд проблемных вопросов: отказаться от использования иностранной продукции, осуществить качественный скачок во вспомогательном оборудовании, а также построить более 100 боевых кораблей различных классов. С каждым пунктом амбициозной программы россияне потерпели фиаско.

Конечно, им удалось так или иначе спустить на воду ряд дизель-электрических подводных лодок, ракетно-артиллерийских кораблей, фрегатов, корветов, патрульных катеров и БДК, однако их характеристики оказались совсем не такими, как ожидалось, а многие проекты превратились в долгострои. Пусковые распиаренных Кремлем ракет "Калибр" оказались непригодными для постоянного использования, а корабельные энегретические установки и вообще показали себя столь же надежными, как санкции стран Запада. По большому счету, ничтожными были и почти все отечественные элементы, установленные на военные суда России в рамках модернизации или строительства. Особенно это касается времен после начала агрессии в отношении Украины, когда захватчики ускорили импортозамещение и по крайней мере частично потеряли возможность покупать лучшие американские и европейские изделия.

Обострялись во время "большого перевооружения" и другие хронические проблемы российской судостроительной промышленности. Такие, как отсутствие нормальной кооперации с разработчиками сухопутных систем, а также желание руководства продвигать новые комплексы на серийные корабли без длительных отработок на стендах.

Чтобы быстрее заявить о появлении очередного "аналоговнетного" чего-то, россияне часто пренебрегали исследованиями и испытаниями. Поэтому на бумагах во время подготовки к большой войне все их флоты выглядели Колосами, способными накормить крабов экипажем крейсера "Москва", превратить весь мир в труху и засыпать ядерным пеплом Вашингтон. Хотя на самом деле оказались, как говорит эксперт Александр Коваленко, судомодельными кружками.

Хотели запугать мир, но стали посмешищами

Осуществив масштабное перевооружение всех своих флотов, россияне крайне живо раскручивали пропагандистскую махину по всему миру. Якобы их морские группировки являются сверхмощными, способными уничтожать ударные группы врагов за тысячи километров, стирать целые города, высаживать десант куда угодно. Продемонстрировать мощь своих ВМС Путин хотел в феврале-марте 2022 года во время атак. Не только потому, что очень хотел захватить и уничтожить Украину, а еще и потому, что показывать мышцы удобно, когда противник заранее не имеет средств для эффективного сопротивления.

Согласно замыслам рашистов, куча носителей "Калибров" – малые ракетные катера, противолодочные и противодиверсионные суда, фрегаты и сторожевые корабли должны были бы крайне быстро справиться с очень небольшим по численности флотом Украины, после чего вся эта ордынская армада должна была бы отправиться в Одессу. А дальше по расписанию – фильтрационные лагеря, пытки, праздничные салюты и показательные расстрелы.

Так, в феврале 2022-го россияне отправляли небольшие группы смертников для поиска мест, подходящих для высадки десанта неподалеку от Коблево. Впоследствии были попытки "прощупать местность" возле Дуная. Однако никто из таких разведчиков назад не возвращался, а многочисленные отряды захватчиков, которые должны были бы выйти к областному центру со стороны Николаева, были остановлены сопротивлением Сил обороны. Особого смысла прорываться через минные заграждения и береговые ракетные системы ради высадки нескольких сотен пехотинцев россиянам не было. Военным преступникам не оставалось ничего, кроме как блокировать Украине выход к морю, но и тут что-то пошло не так. Уничтожение флагмана Черноморского флота ракетами "Нептун" вместе с последующим освобождением острова Змеиный заставили россиян надолго отказаться от своих планов. Тем более союзники передали Ненке "Гарпуны".

Фактическую точку в истории с неспособностью России с ее "мощнейшим флотом" взять под контроль северо-западную часть Черного моря поставили безэкипажные катера-камикадзе. Морские дроны, операторы которых устроили оккупантам систематическое переселение на дно, заставили флотилию сначала прибиться к Севастополю, а впоследствии и вообще наброситься на Новороссийск и не только. Такой себе получился запугивающий поход с отрицательным наступлением.

По словам представителя ГУР МО Андрея Черняка в комментарии 24 Каналу, деградация российской морской компоненты напрямую связана с суицидальным нападением на Украину.

Мы все стали свидетелями серии удачных атак Сил безопасности и обороны Украины с использованием беспилотных морских дронов и ракетного вооружения, в результате которых был уничтожен ряд военных судов Черноморского флота РФ. Поэтому Россия прячет остатки своего флота в Новороссийске или в Очамчире в оккупированной Абхазии. Сейчас в бухте временно оккупированного Севастополя находится только один малый ракетный корабль государства-агрессора. Все остальные суда Россия спрятала подальше от Крыма,

– говорит Черняк.

20 поломок на 10 катеров

Впрочем, откровенные морские поражения в войне с Украиной – далеко не единственная проблема, с которой сталкиваются ВМС России. Настоящим бичом для путинских корабликов стали постоянные неисправности. Из-за выходов из строя двигателей, некоторые суда вынуждены стоять на приколе больше времени, чем находиться в открытой воде.

Согласно письму, отправленному директором компании "Морские пропульсивные системы", которая занимается производством и поставками дизель-генераторов для флота Сергеем Сумкиным начальнику 243 военного представительства России Юрию Павленко, всего лишь за 8 месяцев 2023 года на кораблях страны-террориста произошло 66 аварий, связанных с выходом из строя двигателей или дизельных генераторов.



Конструкции настолько надежны, что перечень рекламаций за неполный год занимает аж 11 страниц / Фото 24 Канала

На некоторых катерах новейшего проекта 21631 "Буян М", которых, согласно открытым данным построили всего 10, зафиксировали аж 20 случаев поломок. Что неудивительно, с учетом того, что при строительстве "самых совершенных кораблей-убийц" россияне приняли решение отказаться от V-16-цилиндровых двигателей 16V4000M90 немецкой компании MTU в пользу V-4 -20 турбированных CHD622V20 Henan Diesel Engine Industry Company из КНР. Такой вот китайский тюнинг.

Вдвойне приятнее, что речь идет именно о ракетных кораблях Черноморской флотилии и Балтийского флота, оснащенных пусковыми для "Калибров".



Китайские двигатели почему-то оказались совсем некачественными / Фото 24 Канала

Больше всех ломался корабль "Град", который вроде бы не участвовал в войне против Украины, поскольку активно боролся с условными врагами.



Возможно, для отработки стрельб корабль тянули буксирами / Скриншот из Google

В "Морские пропульсивные системы" с января по август 2023 года поступило аж 12 рекламаций относительно неисправностей этого судна. То у него редукторы в двигателе из строя выйдут, то напряжение скачет. А то и вообще пропадает давление охлаждающей жидкости или из насоса заборной воды плещет фонтан (видимо, в рамках подготовки ко дню ВДВ).



"Град". История болезни безнадежного "пациента" / Фото 24 Канала

При этом нельзя сказать, что российские инженеры постоянно сталкивались с одинаковыми неисправностями, которые они были бы не способны починить. С помощью подручных материалов они так или иначе возвращали судно к жизни. Однако мгновенно ломались следующие части двигателя или других систем.



Проще было бы потопить / Фото 24 Канала

Не меньше от криворукости российских и китайских специалистов страдали и корабли этого же проекта "Вышний волочёк", "Орехово-Зуево" и, видимо, названный в честь будущих побед РДК, "Грайворон". Эти ракетные суда уже принимали непосредственное участие в обстрелах гражданской инфраструктуры Украины.

Так вот в 2023 году эти "Буяны М" стабильно заезжали в доки из-за огромного ряда различных неисправностей.



Как корабль назовешь... / Фото 24 Канала

Конечно, поломки двигателей на ракетных кораблях вряд ли можно связывать с тем, что россияне пошли на долгий перерыв с обстрелами Украины "Калибрами". Однако в ГУР не исключают, что в отдельных случаях на применение этих ракет могут влиять технические проблемы с ракетоносителями.

Если уж говорить о перечне факторов в этом контексте, то, похоже, что более серьезное влияние имеет страх экипажей российских кораблей находиться на боевом дежурстве в акватории Черного моря из-за угрозы быть уничтоженным стаей украинских морских ударных дронов,

– отметил Черняк.

Тем не менее относительное затишье с обстрелами 3М14Т и аналогами прежде всего связано с накоплением боеприпасов. Согласно оценкам разведки, сейчас военные преступники имеют не менее 260 готовых к применению крылатых ракет "Калибр".

Очень страдал от постоянных поломок и корвет "Сергей Котов", но его адские муки закончили из гуманистических соображений бойцы спецподразделения ГУР МО Group 13.



Принят на вооружение 30 июля 2022 года, ремонтировался в феврале и мае 2023-го, потоплен 5 марта 2024 / Фото 24 Канала

Неоднократно ломались двигатели и таких террористических кораблей, как "Василий Быков", "Дмитрий Рогачев", "Грачонок" и многие другие. В том числе и единственный, что стоит на вооружении, ледокол "Илья Муромец", который по неизвестным причинам стал неуправляемым.



"Илью Муромца", судя по всему, до сих пор не починили / Фото 24 Канала

Шесть раз ломался и "коллега" ледокола по "Северному флоту" гидрографический корабль "Александр Макорта". У него среди других неисправностей еще и выходил из строя гребной винт, отвечающий за движение вперед и назад. Как рашисты решили эту проблему, неизвестно, однако если бы к нему просто прицепили буксир, было бы точно более надежно. А еще могли бы установить "Макорту" на палубу "Муромца" – получился бы настоящий аналоговнетный гидрографический ледокол.

У "Александра Макорты" что-то не так с движением / Фото 24 Канала

Так что с силовыми агрегатами у российских военно-морских сил дела обстоят не очень. Причем проблема системная и вряд ли решаемая.

Как объяснил в комментарии 24 Каналу капитан 1 ранга и экс-заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко, российские дизель-генераторы ДГА-280, которыми оснащено немало новых российских кораблей, как и БГ-320М, являются крайне ненадежными. То же касается и главных двигателей CHD-622-V2. Однако как-то улучшить собственное производство или заменить агрегаты на какие-то западные военные преступники не смогут. Поэтому им остается только деградировать.

Западные компании поддерживают живучесть российского флота

По словам представителя ГУР Андрея Черняка, россияне имеют серьезные проблемы со строительством, ремонтом и обслуживанием военных кораблей, ведь структура чуть ли не каждого судна содержит десятки деталей иностранного производства, в том числе и таких важных как генераторы, двигатели или узлы электроники. После начала войны в 2014-м россияне столкнулись с не очень серьезными трудностями, поэтому им пришлось создавать фирмы-прокладки и другие механизмы для обхода санкций.

Так что полномасштабную агрессию преступники встретили, имея определенный опыт и некоторую базу компаний-посредниц.

Мы видим, что и после полномасштабного вторжения России есть фирмы на Западе, которые не чураются пользоваться созданными Москвой обходными путями и помогать агрессору ковать свое смертоносное оружие, поддерживать живучесть того самого военного флота. Однако поломки оборудования, в том числе и критически важного, на российских военных кораблях случаются все чаще. То двигатели барахлят, то напряжение скачет, то датчики горят или патрубки трещат. Но на России, правду говоря, и нормальный патрубок изготовить не так-то и просто, не говоря уже о чем-то более сложном и технологичном. Поэтому, конечно, решить проблемы с ремонтом и обслуживанием боевых кораблей агрессору становится все труднее,

– объясняет представитель ГУР МО.

Без Украины никуда

Идею россиян нападать на своих соседей, начать самую кровавую войну в Европе со времен Второй мировой, а параллельно с этим перевооружаться никак нельзя назвать здоровой. Хотя бы потому, что перед началом агрессии против Украины и попадания под санкции, Россия вообще не посчитала, от скольких проектов ей придется отказаться без западных поставок. Конечно, Путин надеялся, что весь мир продолжит помогать ему вооружаться в обмен на нефть и кровавые доллары, однако одно дело – серый импорт микропроцессоров, а совсем другое – огромные узлы военных кораблей.

Кое-где получилось, как с авиацией: напав на наше государство, Россия оказалась без возможности регулярно покупать уникальное оборудование производства "Мотор Сич". И хотя в этом вопросе оккупанты полагались на предателя Богуслаева, с обслуживанием вертолетов и самолетов у них возникли очень серьезные проблемы.

В морской компоненте захватчики во многом опирались на продукцию компаний из Николаева, Херсона и Киева. Однако тот факт, что Москва будет лишена важных для своих кораблей элементов, отнюдь не заставил Кремль отказаться ни от агрессии, ни от намерений строить суда с использованием этих агрегатов.

Например, большие десантные корабли проекта 11711, которых Россия хочет построить целых 6 штук. К сожалению, террористы стянули спустить на воду и поставить на вооружение два таких БДК – "Иван Грен" и "Петр Моргунов" (они, кстати, были пригнаны преступниками с Северного флота в Черное море для участия в войне). Еще 2 судна находятся в процессе строительства, однако вряд ли россияне смогут реализовать эти проекты, не говоря вообще о 2 даже не заложенных кораблях. Так вот, только в 2023 году руководители рашистских ВМС озаботились подсчетами, сколько же деталей иностранного производства есть на этих БДК. Оказывается, много, да еще и украинских.



Детали иностранного производства, вписаны в конструкторскую документацию "Ивана Грена" / Фото 24 Канала

На "Петре Моргунове" даже посудомойка импортная. Не говоря уже об установке обработки сточных вод. Впрочем, их замена точно не является проблемой для российских моряков. Всегда можно отказаться от такой роскоши, проявить смекалку и помыть грязные вилки этими самыми водами. Только перед этим надо заказать молитву у патриарха Кирилла.



Более 40 деталей иностранного производства – далеко не полный перечень для проектов 11711 / Фото 24 Канала

Будут ли заменять все эти компоненты? Если рашисты решат действительно найти аналоги, по мнению Андрея Рыженко, им это не удастся сделать без потери качества. Поэтому, вполне вероятно, что путинские приспешники будут пытаться купить иностранные изделия через третьи страны, а не искать альтернативы. Как это они делают в случае с исследовательским судном "Академик Агеев".

Россияне закупаются на будущее

В тот момент, когда Путин рассказывает плебсу о необходимости погибнуть в войне с Западом, когда чиновники отчитываются о полном импортозамещении, в минобороны пытаются как можно быстрее закупиться иностранными компонентами для поддержания некоторых кораблей в рабочем состоянии. Так, в 2023-м россияне начали усиленно заниматься закупкой запасов для возможных ремонтов корабля проекта 16450.

Проблема преступников заключалась в том, что "Академик Агеев" был практически полностью создан из иностранных компонентов. Когда корабль еще только строили, российские специалисты признали, что ничего собственного, кроме корпуса, поставить на борт они не смогут. Поэтому для того, чтобы судно имело возможность "исследовать океаны", целому заместителю министра еще в 2016 году пришлось разрешить использовать продукцию "проклятых капиталистов".



Чтобы использовать на гидрографическом судне иностранные комплектующие, понадобилось решение самого заместителя Шойгу / Фото 24 Канала

Почему "Академик Агеев" настолько важен для россиян, что под него чуть ли не законы переписывают? Все просто. Корабль, который, как говорит Москва, занимается очень мирными делами, на самом деле является исключительно диверсионным судном.

Океанографическое судно проекта 16450 спроектировали для главного управления глубоководных исследований министерства обороны России. Эта организация является самой секретной в российской оборонке. Они занимаются диверсионными работами: погружаются на глубину до 6 километров, перерезают кабели и тому подобное. Кстати, взрывали "Северные потоки", судя по всему, их специалисты. У этого управления есть целая база на Северном флоте, несколько подводных лодок, то есть очень развитая шпионская организация,

– отметил Рыженко.

Фактически же "Агеев" выполняет поисковую-исследовательскую функцию: с помощью специального оборудования рашистские убийцы в халатах ученых определяют, где именно надо перерезать или взрывать, собирают информацию о местонахождении "вражеских" кораблей и тому подобное.

Именно поэтому корабль и строили очень быстро, и, понятно, использовали при этом очень технологичные детали отнюдь не российского производства. Так что не просто так россияне озаботились вопросом создания запасов комплектующих.

В перечень для приобретения попали более 100 позиций американского, французского, немецкого, датского производства. Удалось ли им это сделать в полном объеме, неизвестно, однако наверняка какой-то успех в процессе закупке они имели. Разве западные производители откажутся продать россиянам что-то для, скажем, уничтожения собственной же критической инфраструктуры?



Проект 16450 без западных компонентов был бы просто кучей металла / Фото 24 Канала

В документах АО "Северное ПКБ" указано, что организацией закупки иностранных деталей для создания запасов должно заниматься подсанкционное общество "Ленинградский судостроительный завод "Пелла".

Проблема для россиян заключается в том, что заменить все необходимое оборудование без потери качества им будет очень сложно. Они спроектировали судно так, что там стоят главные двигатели и дизель-генераторы компании MEN, различное корабельное оборудование от Desmi, Herboner и других фирм. Словом, там нет ничего российского. Поэтому они и ломают голову, как заменить эти составляющие и механизмы. Думаю, сделать это будет очень трудно, и то качество, на которое они рассчитывали, конечно не будет. Это хорошо, потому что это судно точно будут применять по всему земному шару для шпионажа и диверсионных работ,

– подчеркнул Рыженко.

Россия не имеет перспектив в море

Так что, как видим, все флоты страны-террориста столкнулись с немалым рядом критических проблем. Здесь и отсутствие свободного доступа к иностранным агрегатам, и деградация собственного производства, и невозможность заменить нужные детали хоть сколько-нибудь качественными.

Рашисты оказались почти полностью лишенными возможности строить новые корабли с современными тактико-техническими характеристиками, получили значительное осложнение с обслуживанием судов своих ВМС. Впрочем, особо никакого смысла в продлении срока службы кораблей для России нет. Дело в том, что Балтийское море фактически стало внутренним водным пространством НАТО, а остатки черноморской флотилии вместе с переброшенными туда кораблями из других группировок систематически добивают Силы обороны Украины. У Тихоокеанского флота другая проблема: вскоре там может не остаться моряков, потому что их в промышленных масштабах используют в качестве одноразовой пехоты в Донецкой и Запорожской областях.

Так что реальность такова, что лет через 10 у Кремля действительно может остаться сплошной парк сломанных судов. И разве что где-то в Арктике бесконтрольно будет дрейфовать "Илья Муромец" с установленным на палубу "Александром Макортой".