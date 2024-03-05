В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили, что в ночь с 4 на 5 марта спецподразделение ГУР МО Украины Group 13 уничтожило патрульный корабль “Сергей Котов” Черноморского флота России. В результате удара морскими дронами Magura V5 российский корабль проекта 22160 получил повреждения кормы, правого и левого бортов. Все, что известно о свежей потере оккупантов, – читайте далее в материале 24 Канала.

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Успешная спецоперация ГУР

В 7:50 5 марта УП со ссылкой на собеседников в разведке заявила, что российский корабль проекта 22160 "Сергей Котов" поражен в результате удара украинскими морскими беспилотниками в ночь на 5 марта.

Уже в 8:39 в ГУР официально подтвердили уничтожение российского судна. Как отмечают в разведке, в операции участвовало специальное подразделение Group 13. Именно оно нанесло удар по кораблю "Сергей Котов" морскими дронами Magura V5.

В разведке сообщили, что российский корабль получил повреждения кормы, правого и левого бортов. Удар был нанесен в районе Керченского пролива, который контролируют российские оккупанты.

Известно, что стоимость потопленного российского корабля "Сергей Котов" составляет около 65 миллионов долларов.

В ГУР Минобороны Украины отметили, что эта операция была бы невозможна без привлечения Военно-морских сил и Министерства цифровой трансформации.

Потери на корабле

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказал, что в результате уничтожения российского судна есть погибшие и раненые.

Однако есть вероятность, что часть экипажа могла эвакуироваться, ведь известно о более 10 карет скорой помощи, которые на ближайшем участке суши были вызваны врагом, что говорит о проведении эвакуационной операции.

Как топили "Сергея Котова"

Представитель ГУР Андрей Юсов сказал, что уничтожение "Сергея Котова" – это результат долговременной операции и он говорит сам за себя, ведь пять прямых попаданий не случаются случайно.

Как ГУР топило "Сергея Котова": смотрите видео

Ранее в сети также распространялось другое видео, где можно было увидеть, вероятно, момент попадания дрона в корабль. На нем слышна серия выстрелов и взрывов во тьме моря, а затем раздается звук взрыва.

В сети показали видео якобы момента поражения "Сергея Котова": смотрите видео

Самый "молодой" корабль в России

Российское судно "Сергей Котов" является вторым корветом проекта 22160, который был построен на судостроительном заводе "Залив" в оккупированном Крыму. Это также четвертый корвет такого типа в составе Черноморского флота России.

Корабль был спущен на воду 29 января 2021 года. Его строительство продолжалось почти 4 года. Уже в июле 2022 года этот корвет присоединился к Черноморскому флоту России.

Этот проект корабля считается одним из самых современных в России, и на данный момент уже спущено на воду четыре корвета этого типа, в частности "Василий Быков", "Дмитрий Рогачев", "Павел Державин" и "Сергей Котов". Отметим, что только "Дмитрий Рогачев" не получил повреждений.

Характеристики кораблей проекта 22160:

водоизмещение – 1800 тонн;

длина корпуса – 94 метра;

ширина корпуса – 14 метров;

скорость хода – до 25 узлов;

автономность – до 60 суток; 6000 миль при скорости хода 16 узлов;

экипаж – 28 человек;

основное вооружение: одна артустановка калибра 76 мм АК-176МА, восемь ракет "Калибр" или же восемь ПКР Х-35 "Уран".

Не первая попытка уничтожения

Андрей Юсов рассказал, что охота на корабль "Сергей Котов" ведется не впервые. Судно и раньше подвергалось ударам, но оккупанты его восстанавливали.

В частности, "Сергей Котов" оказывался дважды под ударом – в июле прошлого года и в сентябре. Как тогда писали в The Times, в сентябре российский корвет попал в прицел украинских защитников случайно, ведь целью был другой борт.

В ночь на 5 марта 2024 года была уже не случайная атака, а целенаправленная и тщательно спланированная. В результате которой вражеское судно отправилось на дно.