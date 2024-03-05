Утром 5 марта в украинской разведке отчитались об успешном поражении судна в районе Керченского пролива и Крымского моста. Впоследствии в эфире "Радио Свобода" представитель ВМС Дмитрий Плетенчук это прокомментировал, – информирует 24 Канал.

Смотрите также Как топили "Сергея Котова" – мощное видео уничтожения патрульного корабля

Какие задачи выполнял "Сергей Котов"

По словам представителя, задач у подобных кораблей – хватает. Поэтому поражение и ликвидация судна "Сергей Котов" существенно скажется на ситуации в Черном море для российских оккупантов.

У них хватает задач – особенно у патрульных кораблей. Начиная от охраны пунктов базирования, заканчивая охраной вражеского района, пролива, контроля над гражданским судоходством,

– констатировал Плетенчук.

Спикер Военно-морских Сил сообщает, что по состоянию на утро 5 марта в Черном море нет ни одной единицы вражеского флота. Но в Азовском еще один объект врага пока находится.

Обратите внимание! Как понятно из сказанного спикером ВМС, "Сергей Котов" мог именно охранять Керченский пролив в том районе, пока его не поразили морские дроны.

"В этом случае он вообще утонул. Поисковая операция уже проводилась. Даже кого-то вытащили из воды – успели", – отмечает Плетенчук.

Кроме того, он акцентирует, что подобные инциденты существенно влияют на желание врага продолжать войну против нашего государства: "Конечно, что влияет на морально-психологическое состояние личного состава, который прекрасно понимает, что выход в море – это реальная опасность там и остаться".

Кратко об атаке