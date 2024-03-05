Вранці 5 березня в українській розвідці відзвітувати про успішне ураження судна в районі Керченської протоки й Кримського мосту. Згодом в ефірі "Радіо Свобода" речник ВМС Дмитро Плетенчук це прокоментував, – інформує 24 Канал.

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Які завдання виконував "Сергій Котов"

За словами речника, завдань у подібних кораблів – не бракує. Тому й ураження та ліквідація судна "Сергій Котов" суттєво позначиться на ситуації в Чорному морі для російських окупантів.

У них вистачає завдань – особливо в патрульних кораблів. Починаючи від охорони пунктів базування, закінчуючи охороною ворожого району, протоки, контролю над цивільним судноплавством,

– констатував Плетенчук.

Представник Військово-морських Сил повідомляє, що станом на ранок 5 березня в Чорному морі немає жодної одиниці ворожого флоту. Але в Азовському ще один об'єкт ворога поки перебуває.

Зверніть увагу! Як зрозуміло зі сказаного речником ВМС, "Сергій Котов" міг саме охороняти Керченську протоку в тому районі, допоки його не уразили морські дрони.

"У цьому випадку він взагалі потонув. Пошукова операція вже проводилася. Навіть когось витягнули з води – встигли", – наголошує Плетенчук.

Крім того, він акцентує, що подібні інциденти суттєво впливають на бажання ворога продовжувати війну проти нашої держави: "Звісно, що впливає на морально-психологічний стан особового складу, який чудово розуміє, що вихід в море – це реальна небезпека там і залишитися".

Коротку про атаку