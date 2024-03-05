У ніч проти вівторка, 5 березня, в районі тимчасово окупованого Криму було неспокійно. Спершу повідомляли про вибухи, а потім анонімні телеграм-канали почали припускати, що російський флот втратив ще одне судно, – інформує 24 Канал.

Дивіться також Вибухи в Керчі, Росія атакувала "Шахедами" Одещину: хронологія 741 дня війни

Ураження корабля "Сергій Котов"

Як пишуть ЗМІ, на кораблі "Сергій Котов" у момент ураження було 80 осіб екіпажу. Це судно загарбники використовували як військове. Зокрема, корабель міг транспортувати крилаті ракети типу "Калібр".

Коли вибухає щось в Криму, у рамках законах війни, яких Україна дотримується. Коли відбуваються якісь такі події, – це і, власне, називається "сезон бавовни". Коли він починається, ми говоримо, що наш потенціал не втрачено. Насолоджуймося процесом,

– прокоментувала події Наталія Гуменюк, речниця Сил оборони Півдня.

Також в ефірі національного телемарафону спікерка уточнила, що 1 березня 2024 року розпочався "новий сезон бавовни". Вона метафорично порівняла його з посівною, щодо якої характерне правило: що більше посієш, то більше пожнеш.

Водночас із відео, яке ширять у мережі, зрозуміло, що чекати жнив російським окупантам не варто. До того моменту від їхнього флоту взагалі може нічого не залишитися.

На ролику чути серію пострілів і вибухів у пітьмі моря. Потім лунає звук підриву, а чоловічий голос каже: "Є**ать, н**уй".

Момент ураження корабля "Сергій Котов": дивіться відео з телеграм-каналів

Зверніть увагу! Навіть російські Z-канали не заперечують атаку на корабель. Ба більше, вони повідомляють, що судно пішло на дно. Водночас загарбники стверджують, що його нібито вразила Україна морськими дронами в районі Феодосії.

Інші новини з окупованого Криму