Вибухи в тимчасово окупованій Керчі пролунали орієнтовно опівночі 5 березня. Варто зауважити, що внаслідок атаки України восени 2023 року корабель зазнав серйозних пошкоджень.

Дивіться також У Керчі лунають потужні вибухи: Кримський міст тимчасово перекрили

Як українські дрони ГУР уразили корабель "Сергій Котов"

УП з посиланням на співрозмовників у розвідці заявила, що російський корабель проєкту 22160 "Сергій Котов" уражений внаслідок удару українськими морськими безпілотниками в ніч на 5 березня.

Джерела видання запевнили, що за цією спецоперацією стоїть Головне управління розвідки. Проте додали, що наразі уточнюються:

деталі ураження корабля;

подальша доля судна.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак написав: "Чорноморський флот Росії – це символ окупації. Його не може бути в українському Криму".

Журналіст Сергій Казанський заявив, що вночі проти 5 березня в районі Керчі як крок доброї волі пішов на дно російський патрульний корабель "Сергій Котов". Екіпаж корабля складав до 80 осіб.

Російські пропагандисти також вже написали, що нібито вночі їхній корабель "Сергій Котов" був атакований Україною в районі Феодосії.