Про це заявив представник української військової розвідки Андрій Юсов. За його словами, на кораблі пошкоджено гвинт, а також є пробоїна у лівому борту.
До теми Чорний день для росіян триває: ГУР завдало удару по патрульному кораблю "Сергій Котов"
Що відомо про атаку на корабель "Сергій Котов"
Як розповів Юсов, російські окупанти самі підтверджують результативну атаку на судно. Так, в інформаційній довідці про ситуацію від 13 – 14 вересня начальник розвідувального відділу штабу округу полковник Філатов заявив про ураження кораблів.
Філатов зазначив, що 14 вересня о 4:40 було атаковано патрульні кораблі "Василь Биков" та "Сергій Котов".
На кораблі "Сергій Котов" було пошкоджено гвинт, є пробоїна у лівому борту 50 на 100 сантиметрів вище за ватерлінію.
Обидва ці ураження досить серйозні. Це означає, що на тривалий період корабель "Сергій Котов" перебуватиме на ремонті і не братиме участі в агресивних діях держави-агресора проти України,
– наголосив Юсов.
Що цьому передувало
- Нагадаємо, що 14 вересня – чорний день для окупантів. Зокрема, стало відомо, що ГУР завдало удару по патрульному кораблю "Сергій Котов".
- Михайло Федоров заінтригував відео, як працює ГУР МО. Вочевидь, на цих кадрах – чорний день для "Сергія Котова".
- За даними росЗМІ, була спроба атакувати п'ятьма безекіпажними морськими катерами патрульний корабель Чорноморського флоту "Сергій Котов" в акваторії Чорного моря. Окупанти стверджували, що під час відбиття атаки п'ять безекіпажних катерів противника "знищено вогнем зі штатного озброєння корабля".