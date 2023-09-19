Про це заявив представник української військової розвідки Андрій Юсов. За його словами, на кораблі пошкоджено гвинт, а також є пробоїна у лівому борту.

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Що відомо про атаку на корабель "Сергій Котов"

Як розповів Юсов, російські окупанти самі підтверджують результативну атаку на судно. Так, в інформаційній довідці про ситуацію від 13 – 14 вересня начальник розвідувального відділу штабу округу полковник Філатов заявив про ураження кораблів.

Філатов зазначив, що 14 вересня о 4:40 було атаковано патрульні кораблі "Василь Биков" та "Сергій Котов".

На кораблі "Сергій Котов" було пошкоджено гвинт, є пробоїна у лівому борту 50 на 100 сантиметрів вище за ватерлінію.

Обидва ці ураження досить серйозні. Це означає, що на тривалий період корабель "Сергій Котов" перебуватиме на ремонті і не братиме участі в агресивних діях держави-агресора проти України,

– наголосив Юсов.

Важливо! "Сергій Котов" – один з "наймолодших" кораблів у військово-морському флоті Росії. На воду його вперше спустили у 2021 році.

Що цьому передувало