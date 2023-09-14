Операцію підтвердило джерело 24 Каналу у ГУР МО. До слова, "Сергій Котов" – один з "наймолодших" кораблів у військово-морському флоті Росії. На воду його вперше спустили у 2021 році.

Зверніть увагу Фантастичний успіх ЗСУ: воїни уразили два російських патрульних кораблі типу "Василій Биков"

Що ж, як то кажуть, фортуна повернулася до "Сергія Котова" іншим боком. Сподіваємося, йому добряче дісталося.

Окрім того, Михайло Федоров заінтригував відео, як працює ГУР МО. Вочевидь, на цих кадрах – чорний день для "Сергія Котова".

Працює ГУР. Працюють донори United24. Працюють українські технології. Працюємо всі на перемогу,

– написав міністр.

Як працює ГУР МО: дивіться вогняне відео

Що відбувається з російським флотом

Російському флоту настає кінець. Перша половина вересня стала для нього дуже тривожненькою. Спершу "бавовна" завітала до тимчасово окупованого Криму. Там вона пошкодила ВДК "Мінськ", а також – підводний ракетоносій "Ростов-на-Дону". Окупанти зробили абсурдну заяву, що все відновлять. Водночас кадри з місця "бавовни" свідчать про те, що ця місія ворога – нездійсненна.

Михайло Подоляк – радник голови Офісу Президента – звернув увагу на певний символізм ситуації.

"Я вважаю, це доволі символічно: спочатку "Москва", потім "Мінськ". Ці дві столиці якраз є столицями, які прийняли рішення про геноцидне вбивство України. Знищення символів – це дуже важливо", – наголосив Подоляк.

Російські загарбники втрачають контроль над Чорним морем.

Також у четвер, 14 вересня, повідомили, що воїни ЗСУ уразили два російських патрульних кораблі типу "Василій Биков". Окрім того, Росія втратила ще один катер "Тунець".

Російські окупанти вже розуміють, що у них немає жодного майбутнього на тимчасово окупованих територіях України. Воїни ЗСУ звільнять усі населені пункти. Разом з українським прапором туди повернеться безпека для всіх місцевих жителів.