Вибухи та пожежа сталися на судноремонтному заводі, де здійснюється комплексний ремонт кораблів Військово-морського флоту Росії. Ураження російських кораблів, які там перебували, це великий символізм. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу висловив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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"Я вважаю, це доволі символічно: спочатку "Москва", потім "Мінськ". Ці дві столиці якраз є столицями, які прийняли рішення про геноцидне вбивство України. Знищення символів – це дуже важливо", – наголосив Михайло Подоляк.

Важливо це і як сигнал для самих Москви та Білорусі. Хоч при цьому радник голови ОП наголосив, що білоруська опозиція зараз працює доволі ефективно та стає все більш активною на міжнародних майданчиках. До того ж опозиційні сили стверджують, що Олександр Лукашенко – це воєнний злочинець.

Росіяни втрачають контроль над Чорним морем

Частковий контроль, який Україна почала здобувати в акваторії Чорного моря, вдалі контрнаступальні дії та стратегічні операції зі знищення тилової інфраструктури росіян – це дуже позитивні сигнали. Зокрема, й для партнерів України.

Всі визнають, хоч не готові поки публічно визнати, що немає ніякого військового домінування Росії в акваторії Чорного моря. Ера закінчилась. Якби в нас збільшилась кількість безпілотної апаратури морських дронів, то Чорноморський флот зможе активно працювати хіба в бухті Новоросійська,

– наголосив Подоляк.

Після розриву Чорноморської зернової ініціативи Україна показала, що більше не дозволить Росії домінувати у Чорному морі. А інструменти, які для цього використають, шокують не лише Росію, а й увесь світ.

"Росія використовує сьогодні єдиний формат зброї, яка, на жаль, ефективна певною мірою, але в нас її немає Це ракети з дальністю 1000 – 3000 кілометрів. Ті ж "Калібри", – зауважив радник голови ОП.

Ексклюзивне інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивіться повне відео

Тобто програючи війну в акваторії Чорного моря, окупанти все одно здалеку можуть завдавати ударів по зерновій та портовій інфраструктурі України. Це й свідчить про нагальну потребу знищувати будь-які російські ракетоносії. Укладати нові зернові угоди чи відновити стару – це не вихід.

"Ще буде знищено 2 – 3 носії й Росія остаточно втратить себе в акваторії Чорного моря", – підсумував Подоляк.

Зверніть увагу! Десантний корабель "Мінськ", що був пошкоджений у Севастополі, входив до Балтійського флоту Росії, брав участь в навчаннях та здатний був переносити військову техніку, до прикладу танки.

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