Аналітики зазначили, що сухий док у Севастополі, де росіяни ремонтували свої кораблі та підводні човни, ймовірно, якийсь час не працюватиме. Однак повний ступінь пошкодженості ворожих об'єктів у тимчасово окупованому місті досі невідома.

Дивіться також Окупанти скаржаться, що під ранок Євпаторію атакували дрони

Що сказали в ISW про атаку на Севастополь

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що українські війська успішно завдали ракетних ударів по російських військово-морських засобах та портовій інфраструктурі в окупованому Севастополі. Зокрема, вони переказали слова представника ГУР МО Андрія Юсова про те, що ракети вразили російський державний судноремонтний завод "Севморзавод", пошкодивши ремонтні споруди, а також десантний корабель і підводний човен.

Експерти наголосили, що міністерство оборони Росії стверджувало, що російська ППО перехопила 7 із 10 українських крилатих ракет, націлених на судноремонтний завод. Однак окупанти визнали, що ці ракети вразили два кораблі, які ремонтувалися.

В ISW також проаналізували супутникові кадри, які опублікували 13 вересня. На них видно, що вибухи сталися і в сухому доці, призначеного для ремонту кораблів у Севастопольського порту.

Супутникові зображення, опубліковані 12 вересня, показують один десантний корабель класу Ropucha (великі десантні кораблі СРСР у класифікації НАТО – 24 Канал) та один підводний човен класу Kilo (радянські та російські підводні човни у класифікації НАТО – 24 Канал) в сухому доку. А супутникові зображення, опубліковані 13 вересня, показують, що український ракетний удар, ймовірно, завдав ураження двом суднам,

– підкреслили в ISW.

Аналітики пригадали слова речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, яка заявила, що під час удару російських ракетоносців не було. Але вона зазначила, що українська розвідка досі не знає, який підводний човен перебував у сухому доку.

Експерти американського Інституту вивчення війни зауважили, що очевидне знищення двох суден, швидше за все, призведе до того, що сухий док стане непрацездатним, доки російські сили не зможуть розчистити уламки. Вони наголосили, що ступінь пошкодження ремонтних потужностей "Севморзаводу" за сухим доком наразі невідома.

В ISW проаналізували реакцію Росії на атаку Севастополя

Експерти зазначили, що російські чиновники здебільшого не обурювалися публічно щодо атаки на Севастополь. Водночас окремі російські ультранаціоналісти відповіли передбачуваним обуренням.

"Кримська окупаційна влада стверджувала, що внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки та поранено кілька десятків людей, але вони не повідомляють, чи є поранені серед російських військових", – сказали в ISW.

Також вони проаналізували слова кремлівського пропагандиста Владіміра Соловйова, який закликав завдати ударів у відповідь по західних підприємствах, які буцімто виробляли ракети для нашої держави.

Заклик Соловйова до ескалації із Заходом є шаблонною риторикою для його внутрішньої аудиторії, але не відображає жодної фактичної позиції Кремля з цього питання,

– наголосили аналітики.

Наостанок в Інституті вивчення війни сказали, що російські "воєнкори" висловили занепокоєння, що український удар є передвістям активізації кампанії щодо повернення Україною анексованого Криму.

Що відомо про обстріл Севастополя