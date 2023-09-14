Взрывы и пожар произошли на судоремонтном заводе, где производится комплексный ремонт кораблей Военно-морского флота России. Поражение находившихся там русских кораблей это большой символизм. Такое мнение в эксклюзивном интервью 24 Каналу выразил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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"Я считаю, это достаточно символично: сначала "Москва", потом "Минск". Эти две столицы как раз являются столицами, которые приняли решение о геноцидном убийстве Украины. Уничтожение символов – это очень важно", – подчеркнул Михаил Подоляк.

Важно это и как сигнал для самих Москвы и Беларуси. Хотя при этом советник главы ОП подчеркнул, что белорусская оппозиция сейчас работает достаточно эффективно и становится все более активной на международных площадках. К тому же, оппозиционные силы утверждают, что Александр Лукашенко – это военный преступник.

Россияне теряют контроль над Черным морем

Частичный контроль, который Украина начала приобретать в акватории Черного моря, удачные контрнаступательные действия и стратегические операции по уничтожению тыловой инфраструктуры россиян – это очень положительные сигналы. В том числе и для партнеров Украины.

Все отмечают, хотя пока не готовы публично признать, что нет никакого военного доминирования России в акватории Черного моря. Эра кончилась. Если бы у нас увеличилось количество беспилотной аппаратуры морских дронов, то Черноморский флот сможет активно работать разве что в бухте Новороссийска,

– подчеркнул Подоляк.

После разрыва Черноморской зерновой инициативы Украина показала, что больше не позволит России доминировать в Черном море. А используемые для этого инструменты шокируют не только Россию, но и весь мир.

"Россия использует сегодня единственный формат оружия, которое, к сожалению, эффективно в определенной степени, но у нас его нет. Это ракеты с дальностью 1000 – 3000 километров. Те же "Калибры", – заметил советник главы ОП.

Эксклюзивное интервью с Михаилом Подоляком: смотрите полное видео

То есть проигрывая войну в акватории Черного моря, оккупанты все равно издалека могут наносить удары по зерновой и портовой инфраструктуре Украины. Это и свидетельствует о неотложной потребности уничтожать любые российские ракетоносители. Совершать новые зерновые соглашения или восстановить старую – это не выход.

"Еще будут уничтожены 2 – 3 носителя и Россия окончательно потеряет себя в акватории Черного моря", – подытожил Подоляк.

Обратите внимание! Десантный корабль "Минск", поврежденный в Севастополе, входил в Балтийский флот России, участвовал в учениях и способен был переносить военную технику, например танки.

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