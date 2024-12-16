Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Россияне нашли виновных в аварии танкеров

Российские государственные СМИ нашли причину кораблекрушения танкеров в Черном море. Так, судна "Волгонефть" попали в аварию не из-за шторма или того факта, что танкеры 30 лет не обслуживали, а из-за ошибки экипажа в сложных погодных условиях.

Оккупанты утверждают, что в районе аварии бушует сильный шторм, и экипажи одного или обоих танкеров при таких условиях могли не справиться со стихией и допустить ошибки в управлении судном. Поэтому, именно из-за экипажа одно судно разрубило пополам, а другое – серьезно повреждено.

В то же время никакой информации о спасении экипажа танкеров "Волгонефть" оккупанты не приводят. Известно по меньшей мере об одном погибшем с судна "Волгонефть-212". По другому танкеру "Волгонефть-239" с 14 моряками информации до сих пор нет. Россияне жаловались, мол, спасательная операция осложняется штормом.

Кораблекрушение произошло в Керченском проливе, недалеко от мыса Панагия в Темрюкском районе Краснодарского края, на юго-западе Таманского полуострова в 12 километрах от станицы Тамань. Это восточный входной мыс в Керченский пролив со стороны Черного моря.