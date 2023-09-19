Об этом заявил представитель украинской военной разведки Андрей Юсов. По его словам, на корабле поврежден винт, а также пробоина в левом борту.

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Что известно об атаке на корабль "Сергей Котов"

Как рассказал Юсов, российские оккупанты сами подтверждают результативную атаку на судно. Так, в информационной справке о ситуации от 13 – 14 сентября начальник разведывательного отдела штаба округа полковник Филатов заявил о поражении кораблей.

Филатов отметил, что 14 сентября в 4:40 были атакованы патрульные корабли "Василий Быков" и "Сергей Котов".

На корабле "Сергей Котов" был поврежден винт, есть пробоина в левом борту 50 на 100 сантиметров выше ватерлинии.

Оба эти поражения достаточно серьезны. Это означает, что на длительный период корабль "Сергей Котов" будет находиться на ремонте и не будет участвовать в агрессивных действиях государства-агрессора против Украины,

– подчеркнул Юсов.

Важно! "Сергей Котов" – один из самых "младших" кораблей в военно-морском флоте России. На воду его впервые спустили в 2021 году.

Что этому предшествовало