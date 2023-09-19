Об этом заявил представитель украинской военной разведки Андрей Юсов. По его словам, на корабле поврежден винт, а также пробоина в левом борту.
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Что известно об атаке на корабль "Сергей Котов"
Как рассказал Юсов, российские оккупанты сами подтверждают результативную атаку на судно. Так, в информационной справке о ситуации от 13 – 14 сентября начальник разведывательного отдела штаба округа полковник Филатов заявил о поражении кораблей.
Филатов отметил, что 14 сентября в 4:40 были атакованы патрульные корабли "Василий Быков" и "Сергей Котов".
На корабле "Сергей Котов" был поврежден винт, есть пробоина в левом борту 50 на 100 сантиметров выше ватерлинии.
Оба эти поражения достаточно серьезны. Это означает, что на длительный период корабль "Сергей Котов" будет находиться на ремонте и не будет участвовать в агрессивных действиях государства-агрессора против Украины,
– подчеркнул Юсов.
Что этому предшествовало
- Напомним, что 14 сентября – черный день для оккупантов. В частности, стало известно, что ГУР нанес удар по патрульному кораблю "Сергей Котов".
- Михаил Федоров заинтриговал видео, как работает ГУР МО. Очевидно, на этих кадрах – черный день для Сергея Котова.
- По данным росСМИ, была попытка атаковать пятью безэкипажными морскими катерами патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" в акватории Черного моря. Оккупанты утверждали, что при отбитии атаки пять безэкипажных катеров противника "уничтожены огнем из штатного вооружения корабля".