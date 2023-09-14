Атака якобы произошла 14 сентября около пяти часов утра. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

Обратите внимание Удар по Черноморскому флоту России все же был, военные корабли просили об эвакуации, – СМИ

Оккупанты снова жалуются об атаке на корабль

По данным росСМИ, якобы была попытка атаковать пятью безэкипажными морскими катерами патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" в акватории Черного моря. Традиционно, захватчики обвинили в этом Вооруженные Силы Украины.

При отбитии атаки пять безэкипажных катеров противника уничтожены огнем из штатного вооружения корабля,

– утверждают оккупанты.

Кстати, 13 сентября пропагандисты также заявляли, что в акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота якобы были обнаружены и уничтожены 3 безэкипажных катера.

"Сергей Котов" – модульный патрульный корабль. Один из новейших кораблей в военно-морском флоте России. Его спустили на воду в 2021 году и стал четвертым кораблем в серии, пополнив ряды Черноморского флота России.

Однако как нам известно, информация о якобы отбитии атаки – обычно не правдива. Поскольку позже оказывается, что вражеские корабли испытывают серьезные повреждения.

Важно! Патрульный корабль "Сергей Котов" уже неоднократно подвергался атаке. Последний раз – вместе с другим кораблем "Василий Быков" в ночь на 1 августа. Морские дроны атаковали корабли в тот момент, когда они якобы "выполняли задачи по контролю судоходства" в 340 километрах юго-западнее Севастополя.

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