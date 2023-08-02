В понедельник, 1 августа, минобороны государства-агрессора сообщило о том, что ВСУ пытались атаковать тремя морскими дронами патрульные корабли Черноморского флота "Сергей Котов" и "Василий Быков". По их сообщению, атака была "безуспешной": дроны якобы уничтожили, а корабли продолжают патрулирование

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Что известно на данный момент

Впрочем, в СМИ появилась информация, что атака на российские корабли не была отбита. Моряки одного из судов просили об эвакуации пострадавших, а значит, не все так, как хотела бы подать российская пропаганда.

Перехвачен разговор между экипажами вертолетов Ка-29 (они задействованы в эвакуации) и береговыми авиационными службами. В нем передавали текущие координаты кораблей, просили о санитарном автомобиле и уточняли количество пострадавших – пока известно об одном погибшем и пятерых раненых. Какой из кораблей поврежден – не указано. Ка-29 должны доставить погибших и раненых на территорию Черноморского высшего военно-морского училища Севастополя.

Обратите внимание! Патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" "контролировали судоходство" в юго-западной части Черного моря, в 340 километрах от Севастополя. Эти корабли вооружены ракетными комплексами "Калибр", "Игла-С" и авиационной группой из вертолета Ка и БПЛА "Орлан". Таким образом, Россия продолжает попытки превратить Черное море в подконтрольное ей "озеро".

Какой груз могли перевозить российские корабли

Что интересно, россияне говорят, что должен быть пограничник для растаможки. Вероятно, речь идет о грузе контейнеровоза Sparta-IV. Хотя Россия называет контейнеровоз гражданским, источники в оборонном секторе утверждают, что на судне установлено крупнокалиберное оружие, а на борту находятся кадровые военные. Это, конечно, грубо нарушает международное морское право и превращает судно в законную военную цель.

Ранее контейнеровоз Sparta-IV возил оружие из Сирии, за что СБУ сообщила его капитану о подозрении в июне 2023 года. Ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", автомобили "Урал-4320" и неуправляемые реактивные снаряды для систем залпового огня привезли в оккупированный Крым, откуда они должны были отправиться на Юг Украины.

В Министерстве обороны Украины указывали, что российские корабли стали легитимной военной целью, поскольку государство-агрессор угрожает свободе мореходства, в частности угрожает гражданским кораблям в Черном море. Была информация о том, что "Сергей Котов" может перехватывать торговые суда. 25 июля Россия уже якобы отбила атаку на этот корабль, но не все россияне поверили в это.