В России рассказывают, что "атака" якобы была отбита. Однако теперь россияне не слишком спешат верить сообщениям российских пропагандистов.

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Что случилось

В стране-агрессоре заявили, что в ночь на 25 июля ВСУ якобы пытались атаковать российский патрульный корабль "Сергей Котов". Мол, он дежурил в Черном море, как на него "налетели" два морских быстроходных управляемых безэкипажных катера.

Российское минобороны утверждает, что оба катера были "уничтожены" и "пострадавших нет".

Не все россияне поверили в последнее, однако в обычном для себя стиле потребовали ударов по украинским городам.

Украина "атаку" на корабль еще не комментировала. Пока неизвестно, была ли она вообще, ведь рассказывать можно что угодно.

Утром оккупанты закрывали Севастопольскую бухту

Однако отметим, что утром "хлопок" в Крыму все же был. Над Красноперекопском и Красногвардейским раздавались неизвестные взрывы. Кроме того, после этих взрывов рейд через Севастопольскую бухту закрыли и не сообщили почему.

Очевидно, зажигательные утренники на временно оккупированном полуострове уже становятся традицией.