У Росії розповідають, що "атаку" нібито було відбито. Проте тепер росіяни не надто поспішають вірити повідомленням російських пропагандистів.

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Що трапилось

У країні-агресорці заявили, що у ніч на 25 липня ЗСУ буцімто намагалися атакувати російський патрульний корабель "Сергій Котов". Мовляв, він чергував у Чорному морі, як на нього "налетіли" два морські швидкохідні керовані безекіпажні катери.

Російське міноборони стверджує, що обидва катери були "знищені" й "постраждалих немає".

Не всі росіяни повірили в останнє, проте у звичайному для себе стилі стали вимагати ударів по українських містах.

Україна "атаку" на корабель ще не коментувала. Наразі невідомо, чи була вона взагалі, адже розповідати можна що завгодно.

Зранку окупанти закривали Севастопольську бухту

Однак зазначимо, що нині зранку "бавовна" у Криму таки була. Над Красноперекопськом та Червоногвардійським лунали невідомі вибухи. Крім цього, після цих вибухів рейд через Севастопольську бухту закрили та не повідомили чому.

Вочевидь, запальні ранки на тимчасово окупованому півострові вже стають традицією.