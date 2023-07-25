Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук розповів в ефірі телемарафону про наслідки вибухів у Криму, інформує 24 Канал. За словами Братчука, неспокійно було у Красній Поляні, що розташована неподалік Красногвардійська. Саме туди направлялося багато швидких.
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Попередньо є інформація, що є влучання "бавовни" у дві старі закинуті ферми, де знаходився особовий склад і склади з боєприпасами російської окупаційної армії. Це теж попередня інформація. Почекаємо трошки, і подробиць стане більше,
– додав Братчук.
Він також розповів, що місцеві телеграм-канали намагались спростовувати факт вибухів, називаючи це "розмінуванням".
Актуально про бавовну в Криму
- Напередодні у Криму прогриміли вибухи. Гауляйтер окупованого півострова Сергій Аксьонов повідомив про влучання дрона у склад БК у Джанкойському районі.
- З огляду на події так звана "влада" ухвалила рішення про евакуацію населення сіл у радіусі 5 кілометрів від місця "надзвичайної події".
- Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів, що після вибухів в Криму окупанти провели обшуки в будинках кримських татар. Таке ж було минулого року після перших вибухів на півострові.