Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук розповів в ефірі телемарафону про наслідки вибухів у Криму, інформує 24 Канал. За словами Братчука, неспокійно було у Красній Поляні, що розташована неподалік Красногвардійська. Саме туди направлялося багато швидких.

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Попередньо є інформація, що є влучання "бавовни" у дві старі закинуті ферми, де знаходився особовий склад і склади з боєприпасами російської окупаційної армії. Це теж попередня інформація. Почекаємо трошки, і подробиць стане більше,

– додав Братчук.

Він також розповів, що місцеві телеграм-канали намагались спростовувати факт вибухів, називаючи це "розмінуванням".

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