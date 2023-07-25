Спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук рассказал в эфире телемарафона о последствия взрывов в Крыму, информирует 24 Канал. По словам Братчука, неспокойно было в Красной Поляне, расположенной неподалеку от Красногвардейска. Именно туда направлялось много скорых.

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Предварительно есть информация, что попадание "хлопка" в две старые заброшенные фермы, где находился личный состав и склады с боеприпасами российской оккупационной армии. Это тоже предварительная информация. Подождем немного, и подробностей станет больше,

– добавил Братчук.

Он также рассказал, что местные телеграмма-каналы пытались опровергать факт взрывов, называя это "разминированием".

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