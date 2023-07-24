Об этом тревожно сообщил так называемый "председатель Крыма" Аксенов, информирует 24 Канал. Кстати забавно, что он называет взрывы "ЧП в Джанкойском районе".

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В Крыму эвакуируют людей

Как стало известно, утром 24 июля Аксенов заявил о якобы попадании в склад боеприпасов в Джанкойском районе. По его словам, 11 беспилотников якобы были сбиты или подавлены системами РЭБ.

Из-за так называемого "ЧП в Джанкойском районе" Аксенов решил срочно эвакуировать села в радиусе 5 километров от места прилета.

По предварительным данным, пострадавших во время атаки нет,

– пробормотал Аксенов.

Кроме этого, Аксенов заявил, что "в целях безопасности" приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и на автомобильной трассе Джанкой – Симферополь.

"Хлопок" в Крыму 24 июля: что известно

В оккупированном Крыму 24 июля прогремели взрыва после атаки якобы беспилотников. Так, "хлопок" посетил склад боеприпасов российских военных.

Ставленик Кремля Аксенов заявил, что произошло попадание по складу боеприпасов в Джанкойском районе Крыма.

Аксенов подчеркнул, что в небе над Крымом силами ПВО оккупантов якобы сбиты и подавлены средствами РЭБ 11 беспилотников неизвестного противника. Однако видео местных жителей свидетельствуют об обратном.

Кроме того, взрывы были слышны в поселке Красногвардейское.

Также есть информация о взрывах, которые раздаются со стороны села Веселое, где расположен официально не функционирующий аэродром.

Местные СМИ пишут, что по складу БК возле поселка Свободное якобы ударили три ракеты, а не БПЛА, после чего начался пожар.

Напомним, что недавно ВСУ подтвердили, что Силы обороны нанесли удар по нефтебазе и складу оккупантов в Октябрьском Крыма. После этого там продолжалась детонация.

Также 19 июля был уничтожен склад боеприпасов россиян в Старом Крыму. "Хлопок" посетил полигон противника, в результате чего детонация происходила более одного дня.